Маррей ожидает тяжёлого матча с Медведевым на турнире в Майами 

Британец Энди Маррей поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).

«Разумеется, будет непростой матч. Медведев невероятно хорошо играет на харде в последние сезоны. Он заслужил, чтобы быть на вершине», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.

По словам британца, турнир в Майами станет для него хорошей проверкой в отношении качества игры.

Матч между Медведевым и Марреем пройдёт 26 марта. Ориентировочное начало игры — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.