Маррей ожидает тяжёлого матча с Медведевым на турнире в Майами
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«Разумеется, будет непростой матч. Медведев невероятно хорошо играет на харде в последние сезоны. Он заслужил, чтобы быть на вершине», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.
По словам британца, турнир в Майами станет для него хорошей проверкой в отношении качества игры.
Матч между Медведевым и Марреем пройдёт 26 марта. Ориентировочное начало игры — в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.