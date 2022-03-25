Маррей ожидает тяжёлого матча с Медведевым на турнире в Майами 

Короткая ссылка
Британец Энди Маррей поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
Маррей ожидает тяжёлого матча с Медведевым на турнире в Майами 
  • Gettyimages.ru

«Разумеется, будет непростой матч. Медведев невероятно хорошо играет на харде в последние сезоны. Он заслужил, чтобы быть на вершине», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.

По словам британца, турнир в Майами станет для него хорошей проверкой в отношении качества игры.

Матч между Медведевым и Марреем пройдёт 26 марта. Ориентировочное начало игры — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить