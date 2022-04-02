Янчук: достигнутый уровень мастерства у Даниила точно не пропадёт
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«Неприятная и неожиданная новость. Казалось бы, Медведев молодой и здоровый парень, но никто от этого не застрахован. Достигнутый уровень мастерства из-за травмы у Даниила точно не пропадёт. Уверен, Медведев восстановится и войдёт в форму», — приводит слова Янчука «Чемпионат».
Тренер также отметил, что в этой ситуации гонка за первое место в рейтинге отходит на второй план, ведь самое важное, чтобы восстановление прошло без осложнений.
Напомним, что Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами. Это поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира.
Ранее сообщалось, что Медведев может пропустить до двух месяцев из-за операции.