Янчук: достигнутый уровень мастерства у Даниила точно не пропадёт

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на новость о том, что вторая ракетка мира Даниил Медведев готовится к операции из-за грыжи.

«Неприятная и неожиданная новость. Казалось бы, Медведев молодой и здоровый парень, но никто от этого не застрахован. Достигнутый уровень мастерства из-за травмы у Даниила точно не пропадёт. Уверен, Медведев восстановится и войдёт в форму», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Тренер также отметил, что в этой ситуации гонка за первое место в рейтинге отходит на второй план, ведь самое важное, чтобы восстановление прошло без осложнений.

Напомним, что Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами. Это поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что Медведев может пропустить до двух месяцев из-за операции.