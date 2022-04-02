Медведев пропустит до двух месяцев из-за операции

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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выступил с заявлением по поводу своей травмы.
Медведев пропустит до двух месяцев из-за операции
  • Gettyimages.ru
  • © TPN

«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от одного до двух месяцев, и я буду делать всё возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев в Instagram*.

Напомним, что Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами. Это поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира.

Ранее Даниил Медведев рассказал, думал ли он о том, что может вновь возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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