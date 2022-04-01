Под палящим зноем Майами: как Медведев проиграл Хуркачу и упустил шанс вернуть звание первой ракетки мира

Даниил Медведев второй раз подряд не сумел преодолеть четвертьфинальный барьер на турнире серии «Мастерс» в Майами. Российский теннисист испытывал недомогание по ходу матча с поляком Хубертом Хуркачем и в итоге уступил в двух партиях — 6:7, 3:6. В результате он не сумел заработать очки, которые позволили бы ему превзойти Новака Джоковича и вернуться на первое место в рейтинге ATP.

В преддверии четвертьфинального матча турнира серии «Мастерс» в Майами одной из самых обсуждаемых тем было возможное возвращение Даниила Медведева на первую строчку рейтинга ATP. Пусть он неудачно выступил в Индиан-Уэллсе и переместился на второе место, но мог в кратчайшие сроки вернуть себе утерянные позиции. Для этого было необходимо обыгрывать поляка Хуберта Хуркача, в последнее время неоднократно встававшего на пути российских теннисистов.

С конца февраля Хуркач провёл три встречи со спортсменами из России, но вряд ли был полностью удовлетворён их результатами. В Дубае и Индиан-Уэллсе он проиграл Андрею Рублёву, а размочить счёт сумел лишь в Майами. Во втором круге он в напряжённом трёхсетовике взял верх над Асланом Карацевым, проведя на корте без малого два с половиной часа. С другими оппонентами поляку пришлось гораздо проще: и Артур Риндеркнех, и Ллойд Джордж Харрис уступили в двух партиях, причём с одинаковым счётом — 6:7, 2:6.

Медведев же на пути к четвертьфиналу и вовсе не заметил сопротивления со стороны соперников. Ни один из матчей не продлился более полутора часов, и это при том, что ему противостояли не самые слабые представители ATP-тура. В первом раунде Даниил сокрушил трёхкратного победителя турниров Большого шлема Энди Маррея, а затем двух теннисистов из топ-50 рейтинга — Педро Мартинеса-Портеро и Дженсона Бруксби. Причём ни одному из визави он не отдал более семи геймов — помимо него, таким мог похвастаться разве что Каспер Рууд.

Тем не менее это не позволяло называть Медведева явным фаворитом четвертьфинала. Хотя бы по той причине, что Хуркач занимал высокое, десятое место в рейтинге ATP и являлся действующим чемпионом соревнований в Майами. И это не считая того, что каждый из предыдущих матчей между теннисистами получался сверхнапряжённым, а для определения победителя требовалось максимальное число партий.

Примечательно, что вплоть до 2021 года Медведев и Хуркач ни разу не играли друг с другом, зато в прошлом сезоне их пути пересеклись сразу трижды. Поляк сенсационно взял верх в четвёртом круге Уимблдона, а россиянин реваншировался на «Мастерсе» в Торонто и Итоговом турнире ATP. Причём в каждой из встреч Даниил долго раскачивался и уступал первый сет, после чего был вынужден включать максимальные обороты и догонять. Вторая ракетка мира решил не ломать традицию и с ходу поставил себя в сложную ситуацию, уступив три гейма подряд. Причём собственную подачу он чуть было не проиграл всухую.

В начале партии Медведев явно чувствовал себя не в своей тарелке и долго не мог подстроиться под такого же долговязого и неудобного Хуркача. Это проявлялось как в обилии ошибок в ходе розыгрышей, так и не самой уверенной игре на подаче. Первым мячом Даниил попадал через раз, а на втором слишком много позволял Хуберту. Да и сам поляк выглядел здорово, чередуя своевременные выходы к сетке с неудобными укороченными.

Тем не менее провести всю партию на одном уровне Хуркач не сумел. Сначала он не смог реализовать два сет-бола на приёме, а потом дрогнул на подаче. При счёте 5:3 он допустил две невынужденные ошибки и двойную, предоставив Медведеву три брейк-пойнта. Тот пусть и не сразу, но воспользовался таким подарком и впоследствии сравнял счёт.

Судьба первой партии решилась на тай-брейке, который получился предельно равным. Ни один из теннисистов не мог вырваться вперёд более чем на два очка, но в ключевой момент Хуркачу помогла его великолепная подача. Пусть в концовке укороченного гейма он обошёлся без эйсов, зато максимально затруднил приём Медведеву. И тот не справился, уступив 7:9.

Начало второго сета также не вселяло надежду в поклонников Медведева. Тот продолжил нервничать и позволил Хуркачу заработать два брейк-пойнта. В общей сложности счёт «ровно» был зафиксирован пять раз, а Даниилу потребовалось без малого десять минут, чтобы отстоять гейм.

Россиянину всё же удалось ненадолго взять себя в руки, но очень быстро всё вернулось на круги своя. При счёте 2:2 Медведев вновь отдал Хуркачу три первых розыгрыша на своей подаче. И хотя героически отыгрался, закрепить успех не сумел. С шестой попытки поляк всё же сделал второй брейк в матче, а затем вновь повёл с комфортным преимуществом.

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К этому моменту стало предельно ясно, что самочувствие Медведева оставляет желать лучшего. На протяжении всей встречи он выглядел довольно уставшим, а к середине второго сета и вовсе казался измождённым. Как впоследствии заметил полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков, причиной вполне могла быть жаркая погода в Майами — во время проведения встречи температура превышала 27 °С. В итоге россиянин общался с доктором на протяжении нескольких минут, а на корт вышел только после того, как принял какие-то таблетки.

Однако это не оказало положительного эффекта на игру россиянина. Из последующих четырёх геймов он взял лишь один и уступил партию со счётом 3:6. Таким образом, Хуркач сравнял счёт в очном противостоянии с Медведевым и сделал очередной шаг ко второй победе подряд на «Мастерсе» в Майами.

Даниил же потерпел второе поражение в последних шести матчах и второй год подряд не сумел преодолеть барьер 1/4 финала турнира. Медведев не сумел пополнить свой очковый багаж и остался на второй строчке рейтинга ATP. В его активе значится 8410 очков, а у лидирующего Новака Джоковича на десять больше.