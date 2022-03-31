Медведев проиграл Хуркачу и упустил шанс вновь стать первой ракеткой мира

Даниил Медведев уступил Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в американском Майами.

Матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

По итогам турнира у российского теннисиста будет 8410 очков, а у серба Новака Джоковича — 8420. Это поражение лишило Медведева возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.

Ранее стали известны условия, при которых вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сможет принять участие в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.