Медведев проиграл Хуркачу и упустил шанс вновь стать первой ракеткой мира
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Матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.
По итогам турнира у российского теннисиста будет 8410 очков, а у серба Новака Джоковича — 8420. Это поражение лишило Медведева возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.
Ранее стали известны условия, при которых вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сможет принять участие в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.