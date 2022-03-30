Чесноков: матч Медведева с Хуркачем на турнире в Майами будет непростым

Короткая ссылка
Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Даниила Медведева в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США) с поляком Хубертом Хуркачем.
Чесноков: матч Медведева с Хуркачем на турнире в Майами будет непростым
  • Gettyimages.ru

«Медведев всегда играет тяжёлые матчи с Хуркачем. Поляк в прошлом году взял «Мастерс» в Майами. Он достаточно уверенно играет на этом покрытии, стадионе, в этом климате. С каждым матчем у Хуркача растёт уверенность. Это точно будет непростой матч для Даниила», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его мнению, исход матча будет зависеть от самых маленьких нюансов. Он констатировал, что оба теннисиста сейчас находятся в очень хорошей форме.

«Чемпионам всегда играть непросто», — заключил он.

Матч Медведев — Хуркач пройдёт 31 марта. Ориентировочное начало игры — в 16:00 мск.

Медведев является второй ракеткой мира. Хурчак получил от организаторов восьмой номер посева. 

Ранее Медведев прокомментировал победу над американцем Джексоном Бруксби в четвёртом круге турнира в Майами. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить