Чесноков: матч Медведева с Хуркачем на турнире в Майами будет непростым

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Даниила Медведева в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США) с поляком Хубертом Хуркачем.

«Медведев всегда играет тяжёлые матчи с Хуркачем. Поляк в прошлом году взял «Мастерс» в Майами. Он достаточно уверенно играет на этом покрытии, стадионе, в этом климате. С каждым матчем у Хуркача растёт уверенность. Это точно будет непростой матч для Даниила», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его мнению, исход матча будет зависеть от самых маленьких нюансов. Он констатировал, что оба теннисиста сейчас находятся в очень хорошей форме.

«Чемпионам всегда играть непросто», — заключил он.

Матч Медведев — Хуркач пройдёт 31 марта. Ориентировочное начало игры — в 16:00 мск.

Медведев является второй ракеткой мира. Хурчак получил от организаторов восьмой номер посева.

Ранее Медведев прокомментировал победу над американцем Джексоном Бруксби в четвёртом круге турнира в Майами.