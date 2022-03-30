Чесноков: матч Медведева с Хуркачем на турнире в Майами будет непростым
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«Медведев всегда играет тяжёлые матчи с Хуркачем. Поляк в прошлом году взял «Мастерс» в Майами. Он достаточно уверенно играет на этом покрытии, стадионе, в этом климате. С каждым матчем у Хуркача растёт уверенность. Это точно будет непростой матч для Даниила», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
По его мнению, исход матча будет зависеть от самых маленьких нюансов. Он констатировал, что оба теннисиста сейчас находятся в очень хорошей форме.
«Чемпионам всегда играть непросто», — заключил он.
Матч Медведев — Хуркач пройдёт 31 марта. Ориентировочное начало игры — в 16:00 мск.
Медведев является второй ракеткой мира. Хурчак получил от организаторов восьмой номер посева.
Ранее Медведев прокомментировал победу над американцем Джексоном Бруксби в четвёртом круге турнира в Майами.