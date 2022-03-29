Медведев — о победе над Бруксби: я боролся за каждое очко

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Джексоном Бруксби в четвёртом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).

«Cегодня я старался максимально завести себя. Мне нужно было постараться завершить матч как можно быстрее. Я должен был бороться за каждое очко», — цитирует Медведева сайт ATP.

По словам теннисиста, он заиграл намного лучше после того, как заставил Бруксби подавать на сет.

«У Дженсона есть потенциал, чтобы стать топ-игроком. Он действительно хорош и играет лучше, чем его рейтинг. Я знал, что это будет непростой матч», — добавил Медведев.

Напомним, что российский теннисист в матче четвёртого круга переиграл американца в двух сетах со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность игры составила один час 20 минут. Следующим соперником Медведева станет победитель матча между Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР и поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил победу Медведева над Бруксби.

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