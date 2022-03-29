Тарпищев: как только Бруксби начал играть в теннис Медведева, он был обречён

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил победу Даниила Медведева над американцем Дженсоном Бруксби в четвёртом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).

«Та игра, которую предлагает Медведев, очень энергозатратная. Пока Бруксби был свежий, у него что-то получилось. Как только он начал играть в теннис Дани, он был обречён абсолютно: сбил дыхание, не было цепкости», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Российский теннисист в матче четвёртого круга переиграл в двух сетах Дженсона Бруксби из США со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность игры составила один час 20 минут. Следующим соперником Медведева станет победитель матча между Ллойдом Джорджем Харрисом (ЮАР) и Хубертом Хуркачем (Польша).

Ранее Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Майами.