Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Майами

Россиянин Дмитрий Медведев оформил выход в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).

Российский теннисист в матче четвёртого круга переиграл в двух сетах Дженсона Бруксби из США со счётом 7:5, 6:1.

Игра продолжалась один час 20 минут.

Следующим соперником Медведева, который посеян под первым номером, станет победитель матча между Ллойдом Джорджем Харрисом (ЮАР) и Хубертом Хуркачем (Польша).

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань пробились в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Майами в парном разряде.