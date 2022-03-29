Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Майами
- © TPN/Getty Images
Российский теннисист в матче четвёртого круга переиграл в двух сетах Дженсона Бруксби из США со счётом 7:5, 6:1.
Игра продолжалась один час 20 минут.
Следующим соперником Медведева, который посеян под первым номером, станет победитель матча между Ллойдом Джорджем Харрисом (ЮАР) и Хубертом Хуркачем (Польша).
Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань пробились в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Майами в парном разряде.