Александрова в паре с Чжаосюань вышла в полуфинал турнира WTA в Майами
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Теннисистки в четвертьфинале обыграли Саню Мирзу из Индии и бельгийку Кирстен Флипкенс.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.
В полуфинале российско-китайский дуэт 30 марта сыграет с победителем встречи Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарёва (Россия) — Магда Линетт (Польша) / Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Ранее Александрова не смогла квалифицироваться в третий круг турнира WTA в Майами.