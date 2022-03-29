Александрова в паре с Чжаосюань вышла в полуфинал турнира WTA в Майами

Короткая ссылка
Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань пробились в полуфинал турнира категории WTA 1000 в американском Майами в парном разряде.
Александрова в паре с Чжаосюань вышла в полуфинал турнира WTA в Майами
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Теннисистки в четвертьфинале обыграли Саню Мирзу из Индии и бельгийку Кирстен Флипкенс.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

В полуфинале российско-китайский дуэт 30 марта сыграет с победителем встречи Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарёва (Россия) — Магда Линетт (Польша) / Сара Соррибес-Тормо (Испания). 

Ранее Александрова не смогла квалифицироваться в третий круг турнира WTA в Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить