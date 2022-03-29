Александрова в паре с Чжаосюань вышла в полуфинал турнира WTA в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань пробились в полуфинал турнира категории WTA 1000 в американском Майами в парном разряде.

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Теннисистки в четвертьфинале обыграли Саню Мирзу из Индии и бельгийку Кирстен Флипкенс. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. В полуфинале российско-китайский дуэт 30 марта сыграет с победителем встречи Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарёва (Россия) — Магда Линетт (Польша) / Сара Соррибес-Тормо (Испания). Ранее Александрова не смогла квалифицироваться в третий круг турнира WTA в Майами.