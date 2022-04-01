Осака заявила, что гордится собой из-за выхода в финал турнира в Майами

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих ощущениях от выхода в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США).

«Я очень счастлива и благодарна. Я очень горда собой, что мне удалось дойти до финала, несмотря на все трудности. Лучше я буду самой собой, чем кем-либо другим», — цитирует Осаку Sports Illustrated.

Японская спортсменка также призналась, что она обращалась за помощью к психологу. Она отметила, что специалист помог ей посмотреть на вещи под другим углом.

«Мне всегда нравилось всё делать самой, не перекладывать свои проблемы на других», — добавила Осака.

Напомним, что Осака в полуфинале турнира в Майами встретилась со швейцаркой Белиндой Бенчич. Японская спортсменка одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

В финале турнира Осака встретится с Игой Свёнтек из Польши. Матч состоится 3 апреля в 6:00 по мск.

Ранее бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение Даниила Медведева в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами.