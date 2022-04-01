Обезоруженные чемпионы: Непряева и Большунов завоевали бронзовые медали в эстафетах на ЧР по лыжным гонкам

Сборная Архангельской области благодаря лидерам национальной команды завоевала две медали в эстафетах на чемпионате России по лыжным гонкам. В женской части соревнований Наталья Непряева ушла на дистанцию четвёртой с отставанием в 30 секунд от лидеров, но завоевала третье место в борьбе с Александрой Кононовой из Москвы. Александр Большунов выступал на втором этапе и создал своим партнёрам по команде задел в полминуты, однако этого оказалось достаточно только для бронзы.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре выходит на финишную прямую. В пятницу спортсмены приняли участие в эстафетах. Конечно же, всё внимание болельщиков было приковано к лидерам национальной команды Наталье Непряевой и Александру Большунову, которые до этого завоевали семь золотых медалей из восьми, однако на этот раз многое зависело не только от них, но и от партнёров.

Развязка на финише

Для Натальи Непряевой, победившей на турнире четыре раза, задача завоевать пятую награду высшей пробы усложнялась тем, что длина этапа составляла всего пять километров. А значит, большой отрыв, уходя на дистанцию четвёртой, она просто не успела бы отыграть. При этом команда Архангельской области, за которую выступала олимпийская чемпионка, не отличалась таким сбалансированным составом, как коллективы из Тюмени и Татарстана.

В начале гонки всё внимание было приковано к другой Непряевой — Дарье. Чемпионка мира среди юниоров, представлявшая ЦФО, очень неудачно прошла стартовую прямую. Лыжница врезалась в разделительный треугольник и упала. В результате она сломала палку и существенно отстала от основной группы спортсменок, которую возглавляла опытная москвичка Наталья Матвеева.

Несмотря на неприятный инцидент, младшая сестра победительницы Кубка мира не выключилась из борьбы и уже к середине круга догнала соперниц, а передала эстафету и вовсе четвёртой. Лучше остальных отработала этап Христина Мацокина, выступавшая за вторую сборную Татарстана. Также в группе лидеров ожидаемо шла первая команда данного региона и Тюменская область. А за Непряеву-старшую стало тревожно: отставание её партнёрши Елизаветы Горбуновой от лидеров составило 31,1 секунды.

Также по теме «Нужно поддерживать скорости этапов Кубка мира»: Непряева и Большунов выиграли командные спринты на ЧР по лыжным гонкам Наталья Непряева одержала четвёртую победу подряд на чемпионате России по лыжным гонкам. На сей раз она в паре со Светланой Николаевой...

На втором круге солировала Алия Иксанова. Опытная 37-летняя спортсменка с первых метров дистанции попробовала оторваться от соперниц. Получилось это не сразу, но на третьем подъёме бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года всё-таки ушла от Натальи Мекрюковой. Спортсменка передала эстафету с преимуществом 18 секунд. Как призналась лыжница после гонки, ей очень помогала группа поддержки: в Сыктывкар она приехала со своими сыновьями и племянниками.

В числе преследователей расстановка сил немного изменилась: нашла в себе силы прибавить команда Москвы, которую представляла Елизавета Шалабода, а вторая сборная Татарстана выбыла из борьбы за медали. Тем временем Архангельская область отстала ещё больше — на 44 секунды.

Увы, прыть Иксановой не поддержала Анастасия Доценко. На третьем круге к ней подобрались Екатерина Смирнова и Анастасия Рыгалина. На последний этап лыжницы из Тюмени, Татарстана и Москвы уходили с небольшой разницей. При этом Светлана Заборская вернула интригу. Она максимально мощно пробежала свои пять километров, и Непряева отправилась на дистанцию в 34 секундах от лидеров. Теоретически она могла отыграть данный отрыв, но девушки, шедшие впереди, применили против неё командную тактику: Анна Грухвина и Виктория Трошина меняли друг друга на первой позиции. А юная Александра Кононова из Москвы темпа выдержать не сумела, и именно она стала жертвой олимпийской чемпионки. Наталья смогла обойти её в середине круга, но догнать остальных не получилось.

Победитель эстафеты определился на последнем подъёме перед финишем. Грухвина, отсидевшись за спиной Трошиной, сделала мощное ускорение и создала отрыв, которого хватило для победы. Таким образом, Тюмень финишировала первой в эстафете, команда Татарстана — второй, а Архангельская область — третьей. Москва остановилась в шаге от пьедестала почёта, что особенно обидно для Матвеевой — эта «деревянная» медаль для неё уже третья на турнире.

Отрыва в полминуты не хватило

В мужской эстафете Архангельская область, за которую выступали Александр Большунов и Александр Терентьев, также не выглядела явным фаворитом, поскольку коньковым стилем предстояло бежать не самым сильным спортсменам. Как шутили тренеры, лидеры национальной команды должны были принести своим партнёрам преимущество в минуту, не меньше. Ожидалось, что борьбу коллективу навяжут представители Республики Коми и Тюменской области.

Однако уже на первом этапе стало понятно: предстартовые расклады не оправдали себя. От группы лидеров практически сразу отстал Глеб Ретивых — на десять километров спринтеру сил не хватило. А Терентьев не смог уйти от Ильи Семикова. Призёр Игр в Пекине слишком рано начал ускорение и в итоге с трудом добежал до передачи. Соперник же, напротив, грамотно разложился по дистанции и передал эстафету Ермилу Вокуеву с преимуществом 19 секунд над подающим надежды спринтером. Тройку сильнейших по итогам первого этапа замкнул Андрей Феллер, представлявший Татарстан.

Вокуев в одиночестве уходил со стадиона, но лидерство сборной Республики Коми продержалось недолго. Большунов, вышедший на второй этап, как будто и не заметил отставания. За него зацепился и Андрей Ларьков, сменивший Феллера. Впрочем, тройка вместе бежала недолго. Двукратный обладатель Кубка мира взвинтил темп и на второй части дистанции ушёл от соперников. За пять километров он создал отрыв в 32,6 секунды.

«Неплохо сегодня получилось пройти дистанцию, хорошие лыжи, самочувствие и результат. Сегодня я отработал технично. Вышел на приличный пульс, так что гонку можно записать в актив. Думал, что Терентьев будет в лидерах, но, как видно, он начал раньше времени ускоряться, однако я сумел это отставание отыграть», — отметил Большунов после финиша в эфире «Матч ТВ».

А дальше Александру оставалось смотреть за выступлениями остальных лыжников и надеяться, что созданного отрыва будет достаточно для победы. На третьем этапе Архангельскую область представлял Алексей Шемякин. 32-летний лыжник больше специализируется на марафонских дистанциях, но десять километров дались ему не так просто. В погоню за ним бросились Илья Порошкин и Артём Николаев. Они, как и Грухвина с Трошиной ранее, предпочли командную тактику и с каждым метром дистанции сокращали отставание от лидера.

Шемякин боролся, однако на последнем подъёме перед передачей эстафеты его всё-таки обошёл представитель Республики Коми. Николаеву сил на финише не хватило, и Ярослав Рыбучкин поначалу прилично отставал от соперников.

Уже на середине последнего этапа стало ясно, что борьбы за первое место не получится: Алексей Виценко был полон сил и энергии. Лыжник потихоньку начал уходить от Дмитрия Горошникова. Партнёр Большунова по команде держался и всё-таки принёс своей команде медаль, но лишь бронзовую. В самом конце Рыбучкин всё-таки смог его обойти. Таким образом, золото эстафеты отправилось в Республику Коми, серебро — у Татарстана, а вторая бронза — у Архангельской области.