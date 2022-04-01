В женской эстафете на ЧР победила сборная Тюменской области, команда Непряевой третья

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Сборная Тюменской области завоевала золотые медали в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
В женской эстафете на ЧР победила сборная Тюменской области, команда Непряевой третья
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance /

В составе победителей выступали Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Команда финишировала с результатом 53.46,5. 

На второй позиции расположилась сборная Республики Татарстан (+ 2,5). Тройку лучших замкнули лыжницы из Архангельской области (+ 23,1), финишёром которой выступила олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

Ранее Непряева и Николаева выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.

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