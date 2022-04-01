В женской эстафете на ЧР победила сборная Тюменской области, команда Непряевой третья
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В составе победителей выступали Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Команда финишировала с результатом 53.46,5.
На второй позиции расположилась сборная Республики Татарстан (+ 2,5). Тройку лучших замкнули лыжницы из Архангельской области (+ 23,1), финишёром которой выступила олимпийская чемпионка Наталья Непряева.
Ранее Непряева и Николаева выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.