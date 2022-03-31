Бородавко: может, норвежцы и себя отстранят от гонок и наложат санкции

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на обвинения Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Бородавко: может, норвежцы и себя отстранят от гонок и наложат санкции
  • globallookpress.com
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency

«Те же норвежцы знают, что их авиация бомбила беззащитных жителей Ливии, сбросив более 500 бомб? Может, тогда они и себя отстранят от гонок и наложат санкции хотя бы задним числом? Перед тем, как что-то говорить и навешивать ярлыки на страну и спортсменов, подумайте, проанализируйте», — цитирует Бородавко  «Чемпионат».

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что иностранцы будут извиняться за свою русофобию.

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