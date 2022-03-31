Бородавко: может, норвежцы и себя отстранят от гонок и наложат санкции

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на обвинения Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

«Те же норвежцы знают, что их авиация бомбила беззащитных жителей Ливии, сбросив более 500 бомб? Может, тогда они и себя отстранят от гонок и наложат санкции хотя бы задним числом? Перед тем, как что-то говорить и навешивать ярлыки на страну и спортсменов, подумайте, проанализируйте», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что иностранцы будут извиняться за свою русофобию.