Команда Большунова заняла третье место в эстафете на ЧР, сборная Коми — первая

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На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре завершилась мужская эстафета.
Команда Большунова заняла третье место в эстафете на ЧР, сборная Коми — первая
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24/Newspix24

Победу в гонке праздновала сборная Коми, в составе которой выступали Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Прошкин и Алексей Виценко. Команда финишировала с результатом 1:35:04,50. 

На второй позиции расположились лыжники из Республики Татарстан (+56,30). Тройку лучших замкнула команда из Архангельской области (+01:01,60), за которую выступал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Ранее в женской эстафете на ЧР победила сборная Тюменской области, команда Непряевой третья.

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