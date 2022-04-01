Команда Большунова заняла третье место в эстафете на ЧР, сборная Коми — первая

На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре завершилась мужская эстафета.

Победу в гонке праздновала сборная Коми, в составе которой выступали Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Прошкин и Алексей Виценко. Команда финишировала с результатом 1:35:04,50.

На второй позиции расположились лыжники из Республики Татарстан (+56,30). Тройку лучших замкнула команда из Архангельской области (+01:01,60), за которую выступал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Ранее в женской эстафете на ЧР победила сборная Тюменской области, команда Непряевой третья.