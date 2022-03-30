Степанова: спортсменам всё равно, на каких соревнованиях выступать

Российская лыжница Вероника Степанова, олимпийская чемпионка в эстафете, ответила на вопрос о выступлениях на национальных и международных соревнованиях.

«Могу сказать, что со стороны спортсмена никакой разницы нет, где выступать. Всегда в сезоне есть главный старт, будь то Олимпиада или чемпионат России. Я бы больше расстроилась, если бы мои тренеры меня покинули. А смена локаций и тренировочных мест меня не пугает», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Также спортсменка считает, что Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) необходимо оставаться на своей позиции и продолжать платить членские взносы.

«Таким способом мы покажем, что открыты к диалогу. Покажем, что это вы против нас делаете неправильные поступки», — добавила Степанова.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Степанова пропустит чемпионат России по лыжным гонкам.