Степанова: спортсменам всё равно, на каких соревнованиях выступать

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Российская лыжница Вероника Степанова, олимпийская чемпионка в эстафете, ответила на вопрос о выступлениях на национальных и международных соревнованиях.
Степанова: спортсменам всё равно, на каких соревнованиях выступать
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Могу сказать, что со стороны спортсмена никакой разницы нет, где выступать. Всегда в сезоне есть главный старт, будь то Олимпиада или чемпионат России. Я бы больше расстроилась, если бы мои тренеры меня покинули. А смена локаций и тренировочных мест меня не пугает», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Также спортсменка считает, что Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) необходимо оставаться на своей позиции и продолжать платить членские взносы.

«Таким способом мы покажем, что открыты к диалогу. Покажем, что это вы против нас делаете неправильные поступки», — добавила Степанова.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Степанова пропустит чемпионат России по лыжным гонкам.

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