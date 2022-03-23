Олимпийская чемпионка Степанова пропустит чемпионат России по лыжным гонкам
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«Соревновательный сезон для меня закончен. Врачи не дают добро — чемпионат в России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить», — написала Степанова своём Telegram-канале.
По словам 21-летней Степановой, она собирается вернуться к тренировкам летом.
ЧР-2022 по лыжным гонкам пройдёт с 26 марта по 3 апреля.
Степанова на Олимпиаде-2022 стала победительницей эстафетной гонки в составе сборной России.
Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков в социальных сетях.