Олимпийская чемпионка Степанова пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

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Олимпийская чемпионка зимних Игр 2022 года в Пекине по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила, что не будет участвовать в чемпионате России в Сыктывкаре.
Олимпийская чемпионка Степанова пропустит чемпионат России по лыжным гонкам
  • Gettyimages.ru
  • © Lars Baron

«Соревновательный сезон для меня закончен. Врачи не дают добро — чемпионат в России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить», — написала Степанова своём Telegram-канале.

По словам 21-летней Степановой, она собирается вернуться к тренировкам летом.

ЧР-2022 по лыжным гонкам пройдёт с 26 марта по 3 апреля.

Степанова на Олимпиаде-2022 стала победительницей эстафетной гонки в составе сборной России. 

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков в социальных сетях.

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