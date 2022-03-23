Олимпийская чемпионка Степанова пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка зимних Игр 2022 года в Пекине по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила, что не будет участвовать в чемпионате России в Сыктывкаре.

«Соревновательный сезон для меня закончен. Врачи не дают добро — чемпионат в России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить», — написала Степанова своём Telegram-канале.

По словам 21-летней Степановой, она собирается вернуться к тренировкам летом.

ЧР-2022 по лыжным гонкам пройдёт с 26 марта по 3 апреля.

Степанова на Олимпиаде-2022 стала победительницей эстафетной гонки в составе сборной России.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков в социальных сетях.