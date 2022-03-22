Непряева: иностранцы пишут, что любят нас и ждут назад

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков в социальных сетях.

«Много иностранных болельщиков поддерживают — пишут, что они нас ждут назад, что они любят нас и верят в нас, что мы — самые лучшие. Негатива тоже много. Не знаю, чего больше. Но хорошее есть, это факт», — сказала Непряева сайту Sport24.

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. При этом она не принимала участия в последних этапах Кубка мира из-за отстранения российских лыжников.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Непряева призналась, что ей сложно привыкнуть к большому вниманию после Олимпиады.