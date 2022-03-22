Непряева призналась, что ей сложно привыкнуть к большому вниманию после Олимпиады

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева пожаловалась на слишком большое внимание болельщиков на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

«Здесь, правда, очень много внимания. Болельщики элементарно не дают побегать кросс, спокойно покататься. Если честно, сейчас очень тяжело. Накопилась моральная усталость. Немного мешает полноценно тренироваться и закончить сезон так, как хотелось бы», — цитирует Непряеву Sport24.

Непряева призналась, что давно уже не сталкивалась с таким большим вниманием со стороны фанатов. По словам лыжницы, болельщики просили сделать с ней совместное фото непосредственно в ходе кросса.

«Для меня очень сложно справляться с публичностью. Наверное, просто я интроверт. Мне тяжело даются такие моменты. Очень сильно ценю спокойствие в своей жизни», — добавила она.

Соревнования «Олимпийцы России» были организованы взамен отменённого этапа Кубка мира в Тюмени. Непряева 20 марта выиграла гонку преследования в Кирово-Чепецке.

Ранее сообщалось, что Илья Порошкин выиграл гонку преследования на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России».