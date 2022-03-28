День рождения Щербаковой, спокойствие Валиевой и планы Кондратюка на реванш: что обсуждали после Кубка Первого канала

Победа «Красной машины» на Кубке Первого канала стала подарком на совершеннолетие для Анны Щербаковой. Фигуристка, которой 28 марта исполняется 18 лет, планирует в ближайшее время освоить вождение и купить автомобиль. При этом она не уверена, что продолжит карьеру. Марк Кондратюк, чья команда «Время первых» второй год подряд потерпела поражение, пообещал взять реванш в следующий раз. Камила Валиева осталась в восторге от саранской публики. А Илья Авербух призвал не переоценивать спортивную составляющую шоу-турнира.

Кубок Первого канала стал яркой и запоминающейся точкой олимпийского сезона. Турнир с элементами шоу собрал лучших отечественных фигуристов, которые в течение трёх дней радовали болельщиков во Дворце спорта Саранска. Победу второй год подряд одерживает команда «Красная машина», капитаном которой на этот раз была олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Главным призом стал чек на 10 млн рублей. Марк Кондратюк и его «Время первых» уступили совсем немного — четыре балла — и заработали 7,5 млн.

Соревнования завершились накануне дня рождения Щербаковой. 28 марта победительнице ОИ-2022 исполняется 18 лет, о чём напомнила Татьяна Тарасова.

«Получился замечательный турнир. Победа в Кубке Первого канала — отличный подарок для Щербаковой. Поздравляю её от всей души! Всё прекрасно прошло, я с интересом смотрела соревнования. Мне понравились выступления всех наших ребят. Как всегда, фигуристы выглядели великолепно», — сказала заслуженный тренер России.

Встретить своё совершеннолетие Щербаковой предстоит в пути — в понедельник спортсмены вернутся из Саранска в Москву. Фигуристка призналась, что не планирует масштабного празднования, но один из подарков, который хотела бы себе сделать, — автомобиль. Сейчас олимпийская чемпионка учится водить и планирует получить права.

Комментируя итоги турнира, она поблагодарила всех участников «Красной машины», отметив, что каждый внёс максимальный вклад в победу.

«Я понимала, когда выходила на лёд, что не могла подвести ребят, хотелось всё красиво завершить. Мы также переживали и за «Время первых», ведь вне соревнований мы все — одна команда. Я ни с кем не соперничала на этом турнире. Понимала, это последний старт сезона, хотела подарить эмоции болельщикам», — сказала спортсменка.

В связи с окончанием сезона Щербаковой задали вопрос о её дальнейших планах. Пока она собирается отдыхать, а продолжение карьеры зависит от того, когда отечественные фигуристы получат возможность вернуться на международную арену.

«Не только у меня в целом есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждёт, буду смотреть по ситуации. Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он вышел и с яркими моментами», — подытожила капитан «Красной машины».

Особое внимание на КПК было приковано и к Камиле Валиевой, которая пережила сильнейший стресс во время Олимпийских игр в Пекине. 15-летняя фигуристка в Саранске не продемонстрировала сложнейшего контента в своих программах, но при этом выглядела спокойной и весёлой. Она призналась, что тёплая поддержка трибун очень помогла ей во время первых соревнований после ОИ.

«Я счастлива находиться на льду. Я так счастлива, что состоялся Кубок Первого канала, невероятные ощущения. Полный зал — просто космос, это заряжает энергией, когда ты уже устал», — заметила спортсменка.

В свою очередь, капитан команды «Время первых» Кондратюк поздравил соперников с честной и заслуженной победой.

«У нас почти получилось. В следующий раз взять реванш? Будем пробовать», — заметил он.

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях в произвольной программе попытался исполнить пять квадов, но осилил только четыре, а потом упал на ровном месте. Ошибку молодой человек разобрал с присущим ему чувством юмора.

«Не лучший в карьере прокат, ехал очень тяжело. Рад, что пошёл на четыре четверных. Доволен, что они получились. Почему упал на ровном месте? В прошлом году так упал Дима Алиев, я решил поддержать друга. Хотел выполнить пять четверных. Должен был быть ещё риттбергер, но после лутца понял, что не смогу», — подчеркнул Кондратюк.

Обилию квадов в Саранске оказались рады и болельщики со специалистами. Например, тренер танцоров Александр Жулин заявил, что такого количества четверных не видел никогда в жизни. По его признанию, соревнования вышли волнительными и полностью затмили проходящее параллельно мировое первенство.

«Получился очень крутой, роскошный турнир. Мне безумно понравилось. Почти все фигуристы катались просто идеально. Если честно, даже не смотрел ЧМ. Зачем он нужен, если есть такое замечательное мероприятие? Кубок Первого канала оказался куда более зрелищным. Западные сливки общества отвергли нас — жаль. Но, надеюсь, они скоро поймут, что русская культура — неотъемлемая часть фигурного катания. Без наших ребят этот вид сразу становится совершенно другим», — заявил наставник Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Поддержал коллегу двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который призвал Федерацию фигурного катания на коньках России проводить такие соревнования чаще.

«Мне очень понравился Кубок Первого канала. Все фигуристы — большие молодцы, замечательно откатали», — поделился впечатлениями тренер.

А вот хореограф и постановщик Илья Авербух довольно сдержанно оценил спортивную составляющую кубка, отметив, что не стоит делать по его итогам какие-либо выводы.

«Щербакова выиграла свой главный турнир в жизни — Олимпиаду. В Саранске она отпраздновала успех абсолютно по делу. Рад за неё. Анна — молодец! Что касается победы «Красной машины», всё-таки это шоу-турнир. Не думаю, что имеет смысл подводить какие-либо итоги. Самое главное, соревнование состоялось... Оно позволяет нашим ребятам оставаться в форме. Но я бы со спортивной точки зрения его не переоценивал», — резюмировал Авербух.