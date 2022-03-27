Щербакова рассказала, как отметит своё 18-летие

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась ожиданиями от своего дня рождения.
Щербакова рассказала, как отметит своё 18-летие
  • РИА Новости

«В поезде по дороге в Москву отмечу, больше никаких планов нет. Как изменится жизнь, сложно представить, надо пожить в 18 лет, чтобы понять. Пока никак ничего не изменилось. На права учусь, в планах машина есть», — цитирует Щербакову РИА Новости.

28 марта спортсменке исполнится 18 лет.

27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

Ранее Щербакова призналась, что на тренировках у неё иногда идёт кровь из носа.

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