Щербакова призналась, что на тренировках у неё иногда идёт кровь из носа

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала своё кровотечение из носа во время произвольной программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.
Щербакова призналась, что на тренировках у неё иногда идёт кровь из носа
  • РИА Новости

«У меня бывает это на тренировках. Всё в порядке. Не проблема», — цитирует Щербакову РИА Новости.

Во время выступления у фигуристки пошла кровь из носа. Тем не менее это ей не помешало выиграть произвольную программу с результатом 176,12 балла.

Команда «Красная машина», капитаном которой являлась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что победа на Кубке Первого канала будет отличным подарком Щербаковой ко дню рождения.

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