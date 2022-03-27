Щербакова призналась, что на тренировках у неё иногда идёт кровь из носа
- РИА Новости
«У меня бывает это на тренировках. Всё в порядке. Не проблема», — цитирует Щербакову РИА Новости.
Во время выступления у фигуристки пошла кровь из носа. Тем не менее это ей не помешало выиграть произвольную программу с результатом 176,12 балла.
Команда «Красная машина», капитаном которой являлась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что победа на Кубке Первого канала будет отличным подарком Щербаковой ко дню рождения.