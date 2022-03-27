Тарасова: победа на Кубке Первого канала — отличный подарок на день рождения Щербаковой
- РИА Новости
«Получился замечательный турнир. Победа на Кубке Первого канала — отличный подарок на день рождения Щербаковой. Поздравляю её от всей души!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Она также поблагодарила Первый канал за проведение важного для россиян турнира. По словам тренера, она с большим интересом наблюдала за соревнованиями.
«Мне понравились выступления всех наших ребят. Как всегда, все фигуристы выглядели великолепно!» — добавила Тарасова.
Команда «Красная машина», капитаном которой являлась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала. 28 марта Щербаковой исполнится 18 лет.
Ранее Щербакова не исключила, что может завершить карьеру после этого сезона.