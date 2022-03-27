Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасов поделилась эмоциями после завершения Кубка Первого канала в Саранске.

«Получился замечательный турнир. Победа на Кубке Первого канала — отличный подарок на день рождения Щербаковой. Поздравляю её от всей души!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Она также поблагодарила Первый канал за проведение важного для россиян турнира. По словам тренера, она с большим интересом наблюдала за соревнованиями.

«Мне понравились выступления всех наших ребят. Как всегда, все фигуристы выглядели великолепно!» — добавила Тарасова.

Команда «Красная машина», капитаном которой являлась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала. 28 марта Щербаковой исполнится 18 лет.

Ранее Щербакова не исключила, что может завершить карьеру после этого сезона.