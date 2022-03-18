Камбэк «Барселоны», пас Головина и гол Ярмоленко на 112-й минуте: чем запомнились ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

«Барселона» в гостях одержала волевую победу над «Галатасараем» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы, а «Аталанта» сломила сопротивление «Байера» благодаря точному удару Жереми Бога после забега на 50 метров. Результативная передача Александра Головина не помогла «Монако» взять верх над «Брагой», а шедеврального гола бразильца Пепе в стиле Зинедина Зидана оказалось недостаточно для выхода «Порту» в следующий раунд. В свою очередь, забитый мяч Андрея Ярмоленко в дополнительное время позволил «Вест Хэму» выбить из турнира рекордсмена по числу титулов — «Севилью».

Успех «Барселоны» и везение «Аталанты»

Один из самых зрелищных матчей дня прошёл в Стамбуле, где «Галатасарай» чуть было не сотворил сенсацию. В первые полчаса хозяева смотрелись ничуть не хуже «Барселоны» и имели достаточно шансов выйти вперёд, одним из которых воспользовались. Ферран Торрес не уследил за набегавшим из-за спины Маркао и позволил бразильцу в падении замкнуть подачу с углового. Турки открыли счёт в противостоянии, а бразилец так обрадовался своему седьмому голу в карьере, что сломал угловой флажок. Починить его не удалось ни ему самому, ни работникам стадиона.

Оказавшись в роли догоняющей, «Барселона» включилась на полную. Уже спустя девять минут она отыгралась — не по годам хладнокровный Педри завершил роскошную комбинацию с участием всё того же Торреса и Фрэнки де Йонга, попутно уложив на газон двух соперников и вратаря. До перерыва каталонцы и вовсе могли выйти вперёд, но Пьер-Эмерик Обамеянг отложил свой гол на начало второго тайма. Если в первом случае отличиться ему помешала перекладина, то во втором всё сложилось удачно. Пенья трудился в поте лица и совершил два великолепных сейва, но с добиванием габонца справиться не сумел.

Во втором тайме подопечные Хави буквально смяли противников. Они владели мячом почти 67% времени и нанесли в шесть раз больше ударов по воротам (12:2), благодаря чему итоговое соотношение ожидаемых голов (xG) составило 2,76 — 0,6 в пользу гостей. Да, Мемфис Депай и Сержио Бускетс не смогли упрочить преимущество, но для выхода в следующий раунд хватило и победы с минимальной разницей в счёте. «Барселона» взяла верх и впервые с 2001 года вышла в четвертьфинал Лиги Европы (прежде Кубка УЕФА).

Напряжённым получилось и противостояние в Леверкузене, где местный «Байер» пытался переломить ход двухматчевой дуэли с «Аталантой». И вполне мог преуспеть в этом, если бы Мусса Диаби бережнее относился к своим моментам. Француз бил из пределов штрафной, выходил один на один с Хуаном Муссо, но в завершающей стадии действовал крайне невразумительно. В общей сложности он семь раз бил по воротам бергамасков и лишь дважды попал в цель, но в этих случаях феноменальную реакцию демонстрировал голкипер.

«Аталанта» же неуютно чувствовала себя под давлением. Нет, им удавалось совершать подходы к чужим владениям, но работы у Лукаша Градецки было немного. Несколько попыток Луиса Муриэля, да удар головой Мериха Демирала после углового — всё, что подопечным Джана Пьеро Гасперини удалось создать вплоть до окончания основного времени. Но уже в компенсированное Жереми Бога наглядно продемонстрировал, почему клуб заплатил за него €22 млн. Ивуариец прошёл с мячом 50 метров и отправил его точно в сетку. Бергамаски взяли верх по сумме двух встреч со счётом 4:2 и прошли дальше. Не понадобилась даже помощь Алексея Миранчука, не поехавшего в Германию из-за проблем со здоровьем.

Фиаско «Монако» и «Црвены Звезды»

В отличие от соотечественника, Александр Головин получил возможность проявить себя во время ответного матча с «Брагой». Россиянин появился на поле в начале второй половины и отметился результативной передачей. На 90-й минуте хавбек исполнил прицельную подачу с углового и помог отличиться Акселю Дисаси. 190-сантиметровый француз забил второй мяч в нынешнем розыгрыше Лиге Европы, а его одноклубник прервал серию из пяти встреч без результативных действий.

Проблема в том, что к этому моменту монегаски уступали со счётом 0:3 по сумме двух матчей. В гостях они проиграли с разницей в два гола, пропустили и дома. Абель Руис, как и неделю назад, вновь огорчил Александра Нюбеля. На этот раз он нанёс коварный удар с 20 метров, заставший врасплох принадлежащего «Баварии» голкипера. Повтор не даёт однозначного ответа на вопрос, был ли рикошет от спины защитника. Так или иначе, вратарь не справился, а «Монако» впоследствии не сумел отыграть огромное отставание.

Не преуспела и «Црвена Звезда». В Глазго он была разгромлена «Рейнджерс» (0:3), но в Белграде дала бой. Сербы вышли вперёд уже на десятой минуте и вплоть до финального свистка бомбардировали ворота шотландцев. В сумме они 17 раз беспокоили Аллана Макгрегора и наиграли на 2,55 ожидаемых гола. Однако в полной мере воспользоваться возможностями не смогли. За несколько минут до финального свистка они всё же забили во второй раз — пенальти реализовал Эль-Фарду Бен Набуан, но тем самым лишь обеспечили себе победу с минимальным счётом. В начале второго тайма Райан Кент огорчил Милана Боряна и практически «убил» интригу.

«Лион» также с большим трудом завоевал путёвку в четвертьфинал Лиги Европы. Подопечные Петера Боша имели минимальное преимущество, но всё равно вышли играть первым номером, за что и были вознаграждены. На 13-й минуте Мусса Дембеле откликнулся на шикарный заброс в исполнении Лео Дюбуа и в ближнем бою разобрался с вратарём. Впоследствии француз мог оформить хет-трик, но сначала не попал в створ после очередной шикарной подачи соотечественника, а затем не смог реализовать выход один на один.

И «Порту» наказал оппонента за расточительность, причём очень эффектно. Бразильский Пепе (не путать с португальским) оформил настоящий шедевр, буквально воспроизведя один из лучших голов в истории Лиги чемпионов в исполнении Зинедина Зидана. Пусть форвард и находился гораздо ближе к воротам, но его удар с разворота по летящему мячу получился великолепным. Антони Лопеш был бессилен.

В оставшееся время подопечные Сержиу Консейсау имели несколько возможностей перевести встречу в овертайм, но немного не хватило везения. Сначала португалец Пепе мощно, но неточно пробил из-за пределов штрафной, а затем сам создал стопроцентный момент для партнёра. Витору Феррейре оставалось лишь вколотить мяч в сетку с семи метров, но вместо этого он катнул его прямо в руки голкиперу.

Победный мяч Ярмоленко и роковой автогол Родригеса

Однако без дополнительного времени всё же не обошлось. Сразу в двух случаях для определения участников четвертьфинала потребовалось 120 минут, а в противостоянии «Айнтрахта» и «Бетиса» всё самое интересное началось после 89-й, если не считать чудовищный промах Ансгара Кнауффа и опасный удар головой Хуанми. Уступившим неделю назад испанцам было необходимо забивать, и в самой концовке им это удалось. Набиль Фекир прорвался по левому флангу и исполнил прострел, а в роли завершителя выступил Борха Иглесиас, лишь дюжину минут назад появившийся на поле «Дойче Банк Парка».

Завершилось же всё курьёзным автоголом. На 121-й минуте Филип Костич исполнил подачу со штрафного, а откликнулся на неё не партнёр по команде, а Гуидо Родригес. Тот не только срезал мяч в собственные ворота, но ещё и врезался во вратаря Руя Силву, чуть было не нанеся тому травму. «Айнтрахт» чудом избежал серии пенальти и отправился в четвертьфинал.

По тому же маршруту проследовал и «Вест Хэм», проигравший в первом матче. Однако на своём поле «молотобойцы» смотрелись гораздо сильнее и расправились с самой «Севильей» — рекордсменом по числу побед в Лиге Европы. Пусть для этого и потребовалось отыграть дополнительные 30 минут. В основное время коллектив Дэвида Мойеса сподобился лишь на один гол, автором которого стал Томаш Соучек. Чех завис в воздухе и отличился после точной подачи Майкла Антонио.

В овертайме Соучек мог оформить дубль, издали пробил как всегда активный Деклан Райс, но героем встречи было суждено стать Андрею Ярмоленко. Он удержался на линии офсайда и сыграл на добивании после удара Пабло Форнальса. Украинец забил во втором матче подряд во всех турнирах и помог «Вест Хэму» впервые с 1981 года выйти в четвертьфинал второго по престижности еврокубка. Тогда «молотобойцы» дошли до аналогичной стадии Кубка обладателей кубков.