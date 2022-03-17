Комппер не намерен уходить из московского «Локомотива»

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Арманд Дурн, агент исполняющего обязанности главного тренера московского «Локомотива» Марвина Комппера, сообщил, что его клиент не намерен покидать столичный клуб.
Комппер не намерен уходить из московского «Локомотива»
  • Gettyimages.ru
  • © Christof Koepsel

«Впервые слышу про смену стратегии, для меня это новая информация, и я не могу комментировать слухи. Могу сказать, что в данный момент Комппер хорошо чувствует себя в «Локомотиве», ему комфортно работать с его коллегами», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

По словам агента, Комппер продолжит тренировать «Локомотив» и будет стараться заработать как можно больше очков для клуба.

«Он настоящий джентльмен и очень умный человек. Что бы он ни хотел сделать, он всегда будет на связи, всегда будет общаться. И Марвин точно не волшебник, он не исчезнет», — добавил Дурн.

Напомним, 1 марта пост главного тренера железнодорожников покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с октября 2021 года.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о том, что клуб ведёт переговоры со старшим тренером молодёжной сборной России Михаилом Галактионовым.

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