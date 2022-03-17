Комппер не намерен уходить из московского «Локомотива»

Арманд Дурн, агент исполняющего обязанности главного тренера московского «Локомотива» Марвина Комппера, сообщил, что его клиент не намерен покидать столичный клуб.

«Впервые слышу про смену стратегии, для меня это новая информация, и я не могу комментировать слухи. Могу сказать, что в данный момент Комппер хорошо чувствует себя в «Локомотиве», ему комфортно работать с его коллегами», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

По словам агента, Комппер продолжит тренировать «Локомотив» и будет стараться заработать как можно больше очков для клуба.

«Он настоящий джентльмен и очень умный человек. Что бы он ни хотел сделать, он всегда будет на связи, всегда будет общаться. И Марвин точно не волшебник, он не исчезнет», — добавил Дурн.

Напомним, 1 марта пост главного тренера железнодорожников покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с октября 2021 года.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о том, что клуб ведёт переговоры со старшим тренером молодёжной сборной России Михаилом Галактионовым.