В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Галактионовым

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В московском «Локомотиве» прокомментировали информацию о том, что клуб ведёт переговоры со старшим тренером молодёжной сборной России Михаилом Галактионовым.
В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Галактионовым
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Данная информация не соответствуют действительности. Клуб не ведёт переговоров с Михаилом Галактионовым», — цитирует пресс-службу команды «Чемпионат».

1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с ноября прошлого года. Он ушёл из команды по политическим соображениям.

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом.

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