В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Галактионовым
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«Данная информация не соответствуют действительности. Клуб не ведёт переговоров с Михаилом Галактионовым», — цитирует пресс-службу команды «Чемпионат».
1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с ноября прошлого года. Он ушёл из команды по политическим соображениям.
Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом.