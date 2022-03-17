В «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах с Галактионовым

В московском «Локомотиве» прокомментировали информацию о том, что клуб ведёт переговоры со старшим тренером молодёжной сборной России Михаилом Галактионовым.

«Данная информация не соответствуют действительности. Клуб не ведёт переговоров с Михаилом Галактионовым», — цитирует пресс-службу команды «Чемпионат».

1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с ноября прошлого года. Он ушёл из команды по политическим соображениям.

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом.