Источник: защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кайо может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Футболистом интересуются «Ботафого» и «Интернасьонал», сообщает журналист Фабио Алейшо в своём Twitter.

26-летний защитник присоединился к «Краснодару» в 2019 году. Он провёл за клуб 51 матч и забил один мяч. Кайо приостановил контракт с «быками», как и все легионеры клуба.

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Бузникин отказался комментировать информацию об изменениях в селекционном отделе «Краснодара».