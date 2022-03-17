Источник: защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом
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Футболистом интересуются «Ботафого» и «Интернасьонал», сообщает журналист Фабио Алейшо в своём Twitter.
26-летний защитник присоединился к «Краснодару» в 2019 году. Он провёл за клуб 51 матч и забил один мяч. Кайо приостановил контракт с «быками», как и все легионеры клуба.
«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Бузникин отказался комментировать информацию об изменениях в селекционном отделе «Краснодара».