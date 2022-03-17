Бузникин отказался комментировать информацию об изменениях в селекционном отделе «Краснодара»

Бывший нападающий сборной России по футболу Максим Бузникин, до сегодняшнего дня возглавлявший селекционную службу «Краснодара», не стал комментировать RT информацию об изменениях в селекционном отделе клуба.

Как сообщает РИА Новости, под сокращение попали Юрис Лайзанс и его отец Евгений, а Бузникин переведён в тренерский штаб «быков».

«Данные вопросы необходимо задавать руководству «Краснодара», я не компетентен на них отвечать», — сказал RT бывший футболист.

Ранее сообщалось, что игроки «Краснодара» согласились на понижение зарплаты в два-три раза. О сроках применения данной меры пока неизвестно.

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее агент экс-тренера «Краснодара» Фарке исключил его возвращение в Россию.