Роналдиньо — о свисте в адрес Месси и Неймара: фанаты были расстроены вылетом ПСЖ из ЛЧ

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года и бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал свист фанатов французского «Пари Сен-Жермен» в адрес аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара.

«Болельщики были расстроены, когда они освистывали Месси и Неймара, их можно понять. Сложно наладить всё за столь короткий промежуток времени, надо установить все связи в клубе. Убеждён, что эти футболисты смогут совершить что-то выдающееся», — цитирует Роналдиньо Fox Sports.

Напомним, что недовольство фанатов клуба было вызвано вылетом ПСЖ из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Болельщики освистали футболистов команды перед стартом матча французской Лиги 1 с «Бордо» (3:0), который состоялся 13 марта.

Ранее аргентинский нападающий ПСЖ Месси сообщил, что не собирается уходить из клуба, несмотря на критику со стороны болельщиков.