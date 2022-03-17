Роналдиньо — о свисте в адрес Месси и Неймара: фанаты были расстроены вылетом ПСЖ из ЛЧ

Короткая ссылка
Обладатель «Золотого мяча» 2005 года и бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал свист фанатов французского «Пари Сен-Жермен» в адрес аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара.
Роналдиньо — о свисте в адрес Месси и Неймара: фанаты были расстроены вылетом ПСЖ из ЛЧ
  • Gettyimages.ru

«Болельщики были расстроены, когда они освистывали Месси и Неймара, их можно понять. Сложно наладить всё за столь короткий промежуток времени, надо установить все связи в клубе. Убеждён, что эти футболисты смогут совершить что-то выдающееся», — цитирует Роналдиньо Fox Sports.

Напомним, что недовольство фанатов клуба было вызвано вылетом ПСЖ из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Болельщики освистали футболистов команды перед стартом матча французской Лиги 1 с «Бордо» (3:0), который состоялся 13 марта.

Ранее аргентинский нападающий ПСЖ Месси сообщил, что не собирается уходить из клуба, несмотря на критику со стороны болельщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить