Источник: Месси не покинет ПСЖ, несмотря на освистывание болельщиков

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не собирается уходить из клуба после критики со стороны болельщиков.

По информации RMC Sport, футболист с пониманием отнёсся к свисту со стороны болельщиков и хочет продолжить выступать за ПСЖ. Отмечается, что он планирует выиграть с командой Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Месси покинул «Барселону» и перешёл в ПСЖ минувшим летом. С тех пор он провёл в составе парижан 26 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач. За основу каталонцев же форвард выступал с 2003 года. Всего на его счету 778 матчей, 672 гола и 303 голевых паса в составе «Барселоны».

Ранее Венгер высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.