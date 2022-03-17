«Базель» завершил выступление в Лиге конференций

«Базель» потерпел поражение от «Марселя» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Санкт-Якоб Парк», завершилась со счётом 2:1 в пользу французского клуба.

В составе «Базеля» мяч забил Дан Ндой (62-я минута). У «Марселя» отличились Дженгиз Ундер (74-я) и Валентин Ронжье (90-я).

В первом матче «Марсель» победил со счётом 2:1.

Российский форвард «Базеля» Фёдор Чалов вышел в стартовом составе. На 25-й минуте он получил жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа» по медицинским причинам.