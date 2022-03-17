«Монако» не смогло пробиться в четвертьфинал Лиги Европы

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«Монако» и «Брага» не смогли выявить победителя в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
«Монако» не смогло пробиться в четвертьфинал Лиги Европы
  • AFP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Луи II», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Браги» мяч забил Абель Руис (19-я). У «Монако» отличился Аксель Дисаси (90-я).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 52-й минуте матча. Бывший игрок московского «Локомотива» отдал результативный пас.

В первом матче «Брага» одержала победу со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Головин не попал в стартовый состав ответной встречи 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА с португальской «Брагой».

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