«Будё-Глимт» с россиянином Хайкиным вышел в 1/4 финала Лиги конференций

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Норвежский «Будё-Глимт» и нидерландский АЗ не смогли выявить победителя в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Игра, которая прошла в Алкмаре, завершилась в дополнительное время со счетом 2:2.

В составе АЗ дубль оформил Вангелис Павлидис (18-я и 30-я минуты). У «Будё-Глимта» мячи забили Амаль Пеллегрино (26-я) и Альфонс Сампстед (105-я).

Российский голкипер норвежского клуба Никита Хайкин провёл на поле весь матч и получил жёлтую карточку за затяжку времени.

В первом матче «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 2:1.

Ранее Хайкин опубликовал пацифистский пост в социальных сетях.

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