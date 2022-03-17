«Будё-Глимт» с россиянином Хайкиным вышел в 1/4 финала Лиги конференций
Игра, которая прошла в Алкмаре, завершилась в дополнительное время со счетом 2:2.
В составе АЗ дубль оформил Вангелис Павлидис (18-я и 30-я минуты). У «Будё-Глимта» мячи забили Амаль Пеллегрино (26-я) и Альфонс Сампстед (105-я).
Российский голкипер норвежского клуба Никита Хайкин провёл на поле весь матч и получил жёлтую карточку за затяжку времени.
В первом матче «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 2:1.
Ранее Хайкин опубликовал пацифистский пост в социальных сетях.