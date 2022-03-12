Российский голкипер Хайкин: мы все хотим мира

Российский вратарь норвежского «Будё-Глимта» Никита Хайкин опубликовал пацифистский пост в социальных сетях.

«Моё послание довольно простое. Мы все хотим мира. Никаких «если» или «но», — написал Хайкин в Twitter, опубликовав фото с первого матча 1/8 финала Лиги конференций с голландским «АЗ» (2:1).

По словам игрока, в этот день он наслаждался отличной атмосферой на домашней арене своей команды и рад хорошему результату перед ответной игрой в Нидерландах, которая состоится 17 марта.

Хайкин является двукратным чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимта».

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