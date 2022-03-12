Российский голкипер Хайкин: мы все хотим мира
- globallookpress.com
- © Marius Simensen
«Моё послание довольно простое. Мы все хотим мира. Никаких «если» или «но», — написал Хайкин в Twitter, опубликовав фото с первого матча 1/8 финала Лиги конференций с голландским «АЗ» (2:1).
По словам игрока, в этот день он наслаждался отличной атмосферой на домашней арене своей команды и рад хорошему результату перед ответной игрой в Нидерландах, которая состоится 17 марта.
Хайкин является двукратным чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимта».
Ранее теннисисты Даниил Медведев и Арина Соболенко призвали всех к миру на фоне ситуации на Украине.