Победный гол Аспиликуэты и возвращение Морено: как «Челси» обыграл «Лилль», а «Вильярреал» разгромил «Ювентус» в ЛЧ

«Челси» и «Вильярреал» со счётом 4:1 по сумме двух встреч обыграли «Лилль» и «Ювентус» соответственно и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче подопечные Томаса Тухеля пропустили первыми, но смогли одержать волевую победу благодаря точным ударам Кристиана Пулишича и Сесара Аспиликуэты. А команда Унаи Эмери сенсационно забила три безответных мяча в гостях и впервые с 2009 года преодолела барьер первого раунда плей-офф турнира.

Крушение «Ювентуса»

Первая встреча «Вильярреала» и «Ювентуса» завершилась вничью, шансы на выход в следующий раунд оставались у обеих команд. Однако за «Ювентус» говорило как преимущество собственного поля, так и продолжительная беспроигрышная серия во всех турнирах. В последний раз подопечные Массимилиано Аллегри уступали «Интеру» в Суперкубке Италии, после чего не были биты в 12 противостояниях подряд, а после выезда в Испанию и вовсе только побеждали.

Полноправным фаворитом «старую синьору» не получалось считать ввиду отсутствия ряда сильных футболистов. Если Федерико Кьеза уже давно восстанавливается после разрыва крестообразных связок, то остальные выбыли из строя сравнительно недавно. Травмы Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини и Алекса Сандро лишили надёжности в обороне и опасных подач с фланга, а повреждения Уэстона Маккенни и Денниса Закарии лишили вариативности в полузащите. В результате, в старте пришлось выпускать номинальных запасных — Даниэле Ругани и Артура, выходивших с первых минут лишь в 22 встречах сезона на двоих.

Тем не менее, даже в ослабленном составе туринцы смотрелись гораздо сильнее конкурентов. Хоть их позиционные атаки и не изобиловали изобретательностью, зато использовали сильные стороны габаритных форвардов. Уже на 11-й минуте Альваро Мората откликнулся на подачу Хуана Куадрадо с фланга и пробил в ближний угол, но Херонимо Рульи выручил. А на 22-й Душан Влахович откликнулся на прострел Маттиа Де Шильо и проверил на крепость перекладину. У серба был ещё один шанс отличиться, но аргентинский вратарь вновь оказался на высоте.

В первом тайме «Вильярреал» ответил на это лишь ударом Джовани Ло Чельсо с острого угла, но в целом, смотрелся очень бледно. За 45 минут коллектив Унаи Эмери лишь четырежды пробил по воротам Войцеха Щенсны, но ни разу по ним не попал. Суммарно гости наработали на 0,16 ожидаемого гола (xG), что не внушало оптимизма.

Во второй половине картина игры не сильно изменилась. «Ювентус» владел территориальным преимуществом и поддавливал противника, но остроты у владений Рульи стало заметно меньше. Гости не только ещё глубже опустились к собственным воротам, но и смогли решить проблему Влаховича и Мораты. За второй тайм дуэт нападающих туринцев лишь раз приложился к мячу, да и то из-за пределов штрафной. «Выстрел» испанца получился неточным.

Ход матча вряд ли устраивал Эмери, что заставило его провести ряд перестановок в середине второго тайма. Сначала на поле появились Саму Чуквезе и Франсис Коклен, а затем состоялся долгожданный выход Жерара Морено. Один из лучших футболистов «жёлтой субмарины» пропускал домашнюю встречу из-за травмы, что серьёзно ограничивало коллектив в нападении. Не хватало его и на этот раз. Но именно эти рокировки и решили судьбу путёвки в четвертьфинал.

Менее двух минут хватило Морено, чтобы отдать разрезающий пас на Коклена и помочь тому заработать 11-метровый. Грубейшую ошибку допустил тот самый Ругани. Даниэле не успел за рывком француза и сбил того в собственной штрафной. К мячу подошёл Жерар и вывел «Вильярреал» вперёд по сумме двух встреч.

Происходившее в оставшиеся минуты можно назвать агонией «Ювентуса». Аллегри бросил в атаку все силы — восстановившегося от повреждения Пауло Дибалу, Федерико Бернардески и Мойзе Кина, и до максимума оголил тылы. В итоге, «Вильярреал» ещё дважды заставил капитулировать Щенсного и довёл счёт до крупного. За пять минут до окончания основного времени Пау Торрес забил после подачи с углового, а уже в компенсированное ещё один пенальти реализовал Арно Груневелд. На этот раз за фол Маттейса Де Лигта. Голландец в отчаянном прыжке пытался преградить путь мячу, но сыграл рукой.

«Вильярреал» разгромил «Ювентус» на чужом поле и в третий раз в истории пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Последний раз это удавалось испанскому клубу в сезоне-2008/09. Правда, тогда они взяли верх над скромным «Олимпиакосом», а не над самой титулованной командой Италии. Что касается туринцев, то они в третий раз подряд завершили выступление в первом раунде плей-офф.

Камбэк «Челси»

На бумаге у подопечных Жослена Гурвеннека было немного шансов сотворить сенсацию в противостоянии с действующим триумфатором турнира. Пусть санкции со стороны правительства Великобритании и поставили лондонский клуб в крайне сложное положение, на выступлении футболистов и уверенности тренеров эти факторы не сказались. «Челси» не только подходил к ответному матчу с «Лиллем» на серии из четырёх побед подряд, но и имел довольно комфортный задел в два мяча. Чтобы выйти в следующий раунд и не доводить дело до серии пенальти, хозяевам было необходимо обыгрывать фаворитов с разницей в три и более голов. А это в последний раз удавалось «Вест Бромвичу» аж в апреле 2021-го. Тогда «дрозды» разгромили соперников со счётом 5:2.

И поначалу «Лилль» не только делал всё от себя зависящее для достижения результата, но и преуспевал. За первые полчаса он не позволил «Челси» осуществить ни одного подхода к собственным воротам, зато старался регулярно пробираться к чужим. И это даже получалось. Вышедший с первых минут Бурак Йылмаз стал настоящий проблемой для защиты «синих» и к 15-й минуте успел дважды пробить из-за пределов штрафной, опасным ударом отметился и Габриэль Гудмундссон.

Тем не менее, вплоть до 33-й минуты у футболистов гостей не было поводов для волнения. Пока с интервалом в несколько минут они не лишились одного из центральных защитников и не получили пенальти в собственные ворота. Сначала травмировался Андреас Кристенсен, в спешном порядке заменённый на Трево Чалобу, а затем Жоржиньо сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр Давиде Масса лично посмотрел видеоповтор эпизода и указал на «точку». А всё тот же Йылмаз уверенно разобрался с Эдуаром Менди.

Казалось, может возродиться интрига, но подопечные Тухеля мгновенно включились в игру, взвинтили темп и восстановили паритет. Жоржиньо отработал за ошибку в моменте с пропущенным голом и вырезал точнейший пас на ворвавшегося в штрафную Кристиана Пулишича. Американец в касание покатил в дальний угол и застал врасплох Леонардо.

«Лилль» расстроился, но не сдался. И сложно сказать, каким мог быть исход матча, если бы мяч после удара Шеки прошёл немного правее. На 63-й минуте португальский полузащитник выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой, но лишь сотряс штангу. А уже спустя восемь минут все точки над i расставил Сесар Аспиликуэта. Как и Пулишич, капитан «синих» вбежал в оказавшуюся свободной зону правого полуфланга и в касание «расстрелял» Леонардо. Интересно, что в этот момент рядом с ним находился не один из защитников, а номинально вингер Тимоти Уэа.

В оставшееся время «Челси» не позволил «Лиллю» создать что-либо опасное у собственных ворот и уверенно довёл матч до победы. Как и «Вильярреал», подопечные Тухеля выиграли 4:1 по сумме двух встреч и продолжили защиту титула.