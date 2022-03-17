«Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в 1/4 финала ЛЕ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Али Сами Йен» в Стамбуле, завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба.
В составе «Барсы» мячи забили Педри (37-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (49-я). У «Галатасарая» отличился Маркан (28-я).
В первом матче команды не выявили победителя — 0:0.
Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав ответной встречи 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА с португальской «Брагой».