«Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в 1/4 финала ЛЕ

«Барселона» нанесла поражение «Галатасараю» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Али Сами Йен» в Стамбуле, завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба.

В составе «Барсы» мячи забили Педри (37-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (49-я). У «Галатасарая» отличился Маркан (28-я).

В первом матче команды не выявили победителя — 0:0.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав ответной встречи 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА с португальской «Брагой».