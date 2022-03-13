По стопам Гретцки, в погоне за Юбердо: Панарин заработал пять очков за матч и был признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал четыре голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом». Благодаря столь результативной игре россиянин поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров лиги. Он преодолел планку в 50 результативных пасов за сезон и стал первым после Уэйна Гретцки хоккеистом «Рейнджерс», кто достиг данной отметки за 54 встречи.

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Далласом» забросил шайбу и сделал четыре результативные передачи. Нападающий повторил личный рекорд по количеству очков за игру. Пять баллов он набирает в третий раз в карьере и впервые с января 2020 года. Тогда в противостоянии с «Айлендерс» он записал на свой счёт два гола и три ассиста.

К воскресной встрече «Рейнджерс» подходили не в самом хорошем расположении духа. На днях хоккеисты провели один из худших матчей сезона, уступив «Сент-Луису» со счётом 2:6. После игры главный тренер команды Жерар Галлан заявил, что его подопечным должно быть стыдно за такое выступление, поэтому в этот раз коллективу предстояло реабилитироваться не только перед болельщиками, но и перед наставником.

Однако начало последнего матча выездной серии сложилось для команды Панарина неудачно. Уже в первые пять минут хозяева отличились дважды: сначала Эса Линделль открыл счёт броском с острого угла, а затем Тайлер Сегин подправил шайбу в ворота. Получив такую пощёчину, «Рейнджерс» проснулись и бросились отыгрываться. Как объяснил форвард Драйден Хант после встречи, в этот раз им необходимо было побеждать.

«Это было нужно для нашего психологического состояния. Мы проиграли всего два матча, но казалось, что последние пару недель мы просто не показывали свой лучший хоккей», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Остаток периода прошёл под диктовку гостей — они не только восстановили равенство в счёте, но и вышли вперёд. Начал камбэк Грег Маккегг после того, как партнёры поборолись у борта. Затем в большинстве отличился Мика Зибанежад, пробив точно под перекладину. Панарин в данном эпизоде записал на свой счёт ассист, не дав шайбе выйти из зоны.

Вскоре Артемий оказался уже у левого борта, справился с сопротивлением защитника «Далласа» и отдал пас на Джейкоба Трубу, щелчок которого на пятаке подправил Адам Фокс.

Не прошло и минуты, как отличился сам россиянин. Вся пятёрка гостей отлично двигалась в чужой зоне, шайбу подхватил Артемий и с кистей бросил в дальний угол. Голкипер «Старз» Джейк Эттингер спасти свою команду не смог.

В середине второго игрового отрезка «Даллас» реализовал большинство «пять на три», когда отбывать штраф поехали Райан Линдгрен и Джонни Бродзински. Однако в концовке периода «Рейнджерс» восстановили преимущество в два гола: защитник Патрик Немет подхватил шайбу у Панарина, сделал круг за воротами, вернулся на ближнюю штангу и пропихнул снаряд в створ. Судьям пришлось смотреть видеоповтор, чтобы убедиться, полностью ли шайба пересекла линию.

В третьем периоде Джо Павелски подарил хозяевам надежду, вновь сократив отставание в счёте. Но больше «Рейнджерс» у своих ворот не ошибались, зато впереди выглядели ярко. За шесть минут до конца матча Баркли Гудроу отличился в контратаке, а после снятия вратаря забросил ещё и Райан Строум.

Панарин же отметился четвёртой передачей за матч и вышел на второе место в списке лучших ассистентов сезона. На счету россиянина 52 результативные передачи. Лидирует форвард «Флориды» Джонатан Юбердо — у него 64 голевых паса.

После матча Галлан остался доволен тем, как действовала команда. По словам тренера, на этот раз его подопечные не транжирили появлявшиеся моменты.

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«Мы, как мне казалось, крепче держали оборону, играли там более компактно. Мы говорили между собой, что нельзя не использовать по 20 шансов за игру. Нельзя победить, добиться успеха, поступая так. В этот раз у нас чаще оказывалась шайба, мы были первыми на большем количестве шайб. Кроме того, хоккеисты поддерживали друг друга, когда получали шайбу, поэтому мы не проводили столько времени в своей зоне, как в последних двух играх», — отметил специалист.

Панарин в итоге был признан первой звездой дня в НХЛ. К слову, в последнее время форвард «Рейнджерс» набирает очки почти в каждой встрече: он делал это в шести из семи последних игр.

Кроме того, хоккеист вошёл в топ-4 по количеству матчей с тремя и более очками среди левых крайних форвардов за первые семь сезонов в лиге. У него их теперь 56. Лидер по этому показателю — легенда «Лос-Анджелеса» Люк Робитайл (77).

Есть у Панарина и ещё одно приятное достижение. Быстрее него 50 передач за сезон в «Рейнджерс» отдавал только Уэйн Гретцки в чемпионате сезона-1996/97. Тогда великому канадцу понадобился на это 51 матч.