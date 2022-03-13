«Чикаго» обыграл «Оттаву», Зуб сделал результативную передачу

«Чикаго Блэкхоукс» в гостях нанёс поражение «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счётом 6:3 в пользу команды из США.

В составе «Блэкхоукс» отличились Джонатан Тэйвз (21-я и 23-я минуты), Калеб Джонс (30-я, 49-я), Сэм Лафферти (36-я) и Дилан Стром (51-я). У «Сенаторз» шайбы забросили Коннор Браун (4-я), Томас Чабот (15-я) и Ник Пол (36-я).

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб записал на свой счёт результативную передачу.

«Чикаго» (52 очка) занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» (47) идёт на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что два ассиста Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами в НХЛ.