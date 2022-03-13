Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
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Игра завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4. Российский форвард синерубашечников Артемий Панарин был признан первой звездой дня в НХЛ.
Россиянин в ходе игры отметился заброшенной шайбой. Он также записал на свой счёт четыре результативные передачи.
30-летний уроженец Коркина (Челябинская область) набрал 5 (1 + 4) очков и был признан первой звездой матча.
Ранее сообщалось, что Панарин стал первым после Гретцки с 50 ассистами по количеству матчей в сезоне.