Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4. Российский форвард синерубашечников Артемий Панарин был признан первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин в ходе игры отметился заброшенной шайбой. Он также записал на свой счёт четыре результативные передачи.

30-летний уроженец Коркина (Челябинская область) набрал 5 (1 + 4) очков и был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Панарин стал первым после Гретцки с 50 ассистами по количеству матчей в сезоне.