Шайба и четыре передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях переиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба и четыре передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в матче НХЛ
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Игра, которая прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счётом 7:4 в пользу «синерубашечников».

В составе «Рейнджерс» отличились Грег Маккегг (10'), Мика Зибанежад (13'), Адам Фокс (15'), Артемий Панарин (15'), Патрик Немет (39'), Барклай Гудроу (55') и Райан Строум (59'). У «Далласа» шайбы забросили Эса Линделл (1'), Тайлер Сегин (5'), Джейсон Робертсон (28') и Джо Павелски (49').

Панарин также записал на свой счёт четыре результативные передачи.

«Рейнджерс» (79 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» (67) идёт на девятой позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что два ассиста Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами в НХЛ.

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