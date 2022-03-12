«Алекс ещё забьет свой гол»: как Кузнецов оформил хет-трик и помешал Овечкину обойти Ягра в списке лучших снайперов НХЛ

Российский форвард Евгений Кузнецов признан главной звездой дня в Национальной хоккейной лиге. В матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» нападающий «Вашингтона» оформил хет-трик, который стал лишь вторым в его заокеанской карьере. При этом он «украл» один из голов у своего товарища по команде — Александра Овечкина. Впрочем, тот отметился голевой передачей, благодаря чему поднялся на 23-е место в списке самых результативных игроков лиги в истории. Кирилл Капризов во встрече «Миннесоты» с «Коламбусом» забросил юбилейную, 30-ю шайбу, став седьмым игроком в истории команды, кому удалось достичь этого рубежа за сезон, а форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов отличился не только в игре, но и в серии буллитов.

Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. В матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» нападающий «Вашингтона» забросил три шайбы в основное время встречи и помог перевести её в овертайм, который завершился точным броском его одноклубника Ларса Эллера (3:4).

Это второй в карьере хет-трик для уроженца Челябинска: первый раз он отличился таким образом ещё в 2015 году в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4). В текущем сезоне за 57 игр Кузнецов набрал 57 (19 + 38) очков.

Александр Овечкин, который несколько дней назад сравнялся по количеству заброшенных за карьеру шайб с Яромиром Ягром, имел возможность обойти легендарного чеха в списке лучших снайперов уже в этом матче, но почти верно заброшенную шайбу у него «украл» как раз Кузнецов.

На седьмой минуте встречи Овечкин мощно выстрелил от левого борта, и голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко с броском не справился. Шайба от штанги отскочила ему в спину и уже медленно вкатывалась за линию ворот, когда Кузнецов решил действовать наверняка и подтолкнул её вперёд. Однако после эпизода россиянин бросился поздравлять капитана, а по окончании матча выглядел смущённым из-за того, что лишил соотечественника важного гола.

«Честно говоря, я думал, что, может, это его гол, я не был уверен, забил я или он», — сказал хоккеист.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поддержал Кузнецова, заявив, что решение о добивании было единственно правильным в сложившейся ситуации.

«Кузи должен был затолкнуть её. У них прямо там был защитник, готовый выбросить шайбу из ворот. Я не был уверен, пересекла ли она линию или нет, но их парень мог в любой момент отбросить её, так что он поступил правильно на сто процентов. Алекс ещё забьёт свой гол. Ему нужно было добить до сетки в этот раз, чтобы наверняка», — подчеркнул специалист.

Так или иначе, Овечкин отметился результативной передачей. А всего за 43 секунды до этого на счёт Евгения записали ещё один, весьма курьёзный гол. В одном из моментов защитник «Кэпиталз» Ник Дженсен попытался отправить шайбу по борту, но она отскочила от стекла, попала россиянину в грудь и влетела в ворота. Никто из хоккеистов поначалу не понял, что на самом деле произошло.

«Я даже не видел шайбу. Мне показалось, что она ударилась о стекло, потом я услышал странный звук, с которым шайба вот так отскакивает. По сути, я даже ничего не сделал, чтобы так получилось», — рассказал Кузнецов.

В целом матч «Вашингтону» давался непросто. В начале третьего периода хозяева площадки полностью перехватили инициативу и за пять минут отличились трижды. От поражения столичную команду спас именно Кузнецов, хотя и не без участия Овечкина: на 56-й минуте Евгений оказался первым на добивании после очередного мощного броска 36-летнего капитана. А главным героем овертайма стал Ларс Эллер, который во время контратаки не оставил шансов Демко.

Овечкин, хотя и не обошёл Ягра в списке снайперов, благодаря результативной передаче сделал ещё один шаг, чтобы подняться в списке самых результативных игроков НХЛ. На сегодняшний день число очков, набранных им за карьеру в НХЛ, равняется 1391, и он делит 23-ю строчку с легендарным Бреттом Халлом, отставая от Люка Робитайла на три балла.

В ещё одном матче игрового дня между «Коламбусом» и «Миннесотой» также блистали российские хоккеисты. Кирилл Капризов забросил юбилейную, 30-ю шайбу в лиге, вписав своё имя в историю «Уайлд». Он стал седьмым игроком клуба, кому удавалось за сезон достичь этой отметки, и первым с сезона-2017/18, когда её преодолели Эрик Стаал и Джейсон Цукер.

В составе «Блю Джекетс» отличился Егор Чинахов. 21-летний форвард открыл счёт в матче, а затем стал автором победного буллита. Капризов, к слову, свою попытку не реализовал.