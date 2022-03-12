Чемпионское везение: как гол Фернандеса на 91-й минуте помог ЦСКА вырвать победу у «Локомотива»

ЦСКА взял верх над «Локомотивом» в центральном матче 21-го тура РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:1. В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами — на точный удар Юсуфа Языджи хозяева ответили голом Вильсона Изидора. Во втором игровом отрезке у обеих команд был шанс отличиться, но сделали это только армейцы: на 91-й минуте после подачи углового Марио Фернандес затолкал мяч в ворота.

К важнейшему очному противостоянию в рамках 21-го тура РПЛ «Локомотив» и ЦСКА подошли практически без потерь. У армейцев под вопросом было участие в матче Антона Заболотного и Марио Фернандеса, однако оба оказались в заявке. А натурализованный бразилец вышел на поле с первых минут, несмотря на перелом носа, полученный в игре с «Нижним Новгородом».

Однако на этот раз Алексей Березуцкий решил впервые в этом году изменить схему, уйдя от расстановки с тремя центральными защитниками. Дуэт у своих ворот составили Яка Бийол и Игорь Дивеев, а Бруно Фукс остался в запасе. Зато опорную зону были призваны цементировать сразу два игрока — Жан-Филипп Гбамен и Максим Мухин. Таким образом тренерский штаб гостей пытался помешать сопернику получать преимущество в быстрых переходах и обеспечивал превосходство в центре поля.

На острие же в отсутствие Заболотного вновь расположился Юсуф Языджи, которого из глубины поддерживали Хорхе Карраскаль, Хесус Медина и Бактиёр Зайнутдинов.

А вот в составе «Локомотива» по сравнению с игрой предыдущего тура с «Химками» произошло всего одно изменение. Выздоровевший Тин Едвай расположился в центре обороны вместе с новичком Марком Мампасси, а Дмитрий Баринов вернулся в опорную зону. Любопытно, что Дмитрий Лоськов в этой ситуации предоставил шанс в центре поля не более опытному Константину Марадишвили, который к тому же по-особенному должен был быть настроен на матч с бывшей командой, а 19-летнему Сергею Бабкину.

Первый тайм в целом получился равным, хотя небольшим преимуществом владели футболисты ЦСКА. Они пытались преодолеть оборону оппонента как на скорости, так и в позиционных атаках. Последнее получалось не лучшим образом. Чаще всего гости старались создать перегруз на правом фланге атаки, где Мацей Рыбус и Вильсон Изидор противостояли Марио Фернандесу и Медине. Сюда же регулярно смещался Языджи, который в центральной зоне оказался надёжно закрыт Мампасси и Едваем.

«Локомотив» отвечал не менее опасными атаками. Железнодорожники сразу нашли слабое место в построениях армейцев и принялись на него давить. Иван Обляков на левом краю не справлялся с техничным Гирано Керком. Так, в одном из эпизодов голландец финтом едва не усадил соперника на газон, после чего выполнил неприятный прострел в штрафную. К тому же на помощь ему смещались Ян Кухта и Дмитрий Живоглядов. Создавая перегруз, они пытались освободить пространство врывавшемуся в штрафную Изидору.

Однако за исключением момента с голом это практически не работало, и до результативного выстрела Вильсона хозяева не беспокоили Игоря Акинфеева. Вдобавок полностью оправдало себя решение с двумя опорниками — через центр к воротам пробиться оказалось нереально.

Зато армейцы регулярно находили бреши в обороне красно-зелёных и пользовались ими. Например, два удара из пределов штрафной нанесли Карраскаль и Зайнутдинов. К счастью для Даниила Худякова, оба оказались несильными и он спокойно справился с ними. А вот в ситуации с выстрелом колумбийца в дальний нижний угол молодой вратарь проявил себя молодцом.

Однако в эпизоде с голом Языджи бессилен оказался и голкипер. На 39-й минуте Карраскаль выполнил идеальную разрезающую передачу, выведя Зайнутдинова на чужие ворота. С его мощным ударом Худяков справился, но помешать турку сыграть на добивании был не в состоянии. Таким образом, Юсуф отметился третьим голом в трёх встречах РПЛ.

Однако удержать минимальное преимущество до перерыва не удалось. Спустя всего несколько минут «Локомотив» сравнял счёт. План команды наконец сработал. Обляков не сумел помешать Живоглядову выполнить прострел с правого фланга, Бийол и Дивеев не смогли прервать передачу, и Изидор спокойно поразил створ, прервав четырёхматчевую сухую серию ЦСКА в чемпионате страны.

В перерыве Лоськов произвёл вынужденную замену. Получившего небольшое повреждение Рыбуса на левом краю обороны заменил Наир Тикнизян. Появление свежего футболиста помогло «Локомотиву» закрыть дыру в этой зоне. Более того, у железнодорожников стали проходить великолепные контратаки на скорости. Так, стопроцентный момент упустил Рифат Жемалетдинов. Получив великолепный разрезающий пас на ход от Кухты, полузащитник обыграл Акинфеева, но вторым касанием под давлением Дивеева не попал в створ.

Поняв, что Гбамен и Мухин в опорной зоне далеко не всегда успевают за соперниками, как в первом тайме, Алексей Березуцкий решил перейти на излюбленную расстановку с тремя центральными защитниками. Подуставшего Мухина под свист болельщиков хозяев заменил Фукс. Это помогло ЦСКА вновь навести порядок в обороне и лишить оппонента возможности для острых контрвыпадов.

А вот впереди у армейцев получалось немногое, хотя они по-прежнему чаще владели мячом. Лидеры команды не могли похвастать былой свежестью. Абсолютно незаметен был даже Языджи, регулярно опускавшийся за мячом в глубину. Пытался обострять ситуацию только Карраскаль, но ему в одиночку оказалось сложно противостоять железнодорожникам.

И вновь красно-синим помогли своевременные грамотные замены. В нужный момент они бросали в бой именно тех исполнителей, которые были необходимы. Вместо подуставшего Зайнутдинова в игру вступил Алан Дзагоев, призванный наладить последний пас. А по-настоящему судьбоносным стал выход на замену в концовке матча Заболотного и Чидеры Эджуке. Их появление помогло ЦСКА вырвать победу.

Армейцы на последних минутах смотрелись свежее и заслуженно набрали три очка. С ударом Заболотного с близкой дистанции справился Худяков, а выстрел Эджуке в последний момент в подкате накрыл Максим Ненахов. Но красно-синим вновь помогло стандартное положение. После подачи углового Фукс выполнил скидку на дальнюю штангу, а Фернандесу никто не помешал беспрепятственно отправить мяч в сетку.

Подопечные Березуцкого во второй игре РПЛ подряд забили решающий мяч в добавленное арбитром время, только если неделю назад они сделали это на 96-й минуте, то на этот раз — на 91-й. Это помогло им одержать пятую победу подряд в чемпионате. Также армейцы впервые за семь лет оказались сильнее «Локо» на выезде в рамках национального первенства.

А главное — им вновь улыбнулось чемпионское везение. Даже если команда проводит непростой матч и выглядит ненамного лучше соперника, она набирает очки, а голы в концовке свидетельствуют о сильном характере коллектива.