Николсон отметил настрой, с которым работает Ваноли в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон поделился мнением о главном тренере Паоло Ваноли.

«Реально сильный тренер и очень приятный человек. Больше всего мне нравится, с какой страстью он работает», — цитирует Николсона пресс-служба «Спартака».

Встреча «Спартак» — «Краснодар» пройдёт 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Краснодар» (32) — на пятом месте.

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