Игнатьев: моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ не должно быть

Короткая ссылка
Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о введении моратория на вылет команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Игнатьев: моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ не должно быть
  • РИА Новости

«Моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ не должно быть! Должен соблюдаться спортивный принцип и командам ФНЛ нужно всегда куда-то стремиться!» — цитирует Игнатьева Sport24.

Клубы РПЛ 11 марта на рабочем совещании приняли решение вынести на повестку исполкома Российского футбольного союза (РФС) вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ. Если исполком РФС утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 высший дивизион не покинет ни одна команда. В РПЛ не исключили увеличения количества команд в лиге до 18.

Ранее Булыкин заявил, что «Локомотиву» в матче с ЦСКА нужно показать, кто в доме хозяин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить