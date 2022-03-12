Игнатьев: моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ не должно быть

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о введении моратория на вылет команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ не должно быть! Должен соблюдаться спортивный принцип и командам ФНЛ нужно всегда куда-то стремиться!» — цитирует Игнатьева Sport24.

Клубы РПЛ 11 марта на рабочем совещании приняли решение вынести на повестку исполкома Российского футбольного союза (РФС) вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ. Если исполком РФС утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 высший дивизион не покинет ни одна команда. В РПЛ не исключили увеличения количества команд в лиге до 18.

Ранее Булыкин заявил, что «Локомотиву» в матче с ЦСКА нужно показать, кто в доме хозяин.