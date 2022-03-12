Гол Фернандеса в компенсированное время принёс ЦСКА победу над «Локомотивом» в РПЛ

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Московское ЦСКА обыграло в столичном дерби «Локомотив» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Фернандеса в компенсированное время принёс ЦСКА победу над «Локомотивом» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

На 39-й минуте Юсуф Языджи вывел армейцев вперёд, а через три минуты Вильсон Изидор восстановил равенство. Тем не менее красно-синие всё же вырвали победу — на первой компенсированной минуте к основному времени игры забил Марио Фернандес.

Таким образом, ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) находится на шестой строчке.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

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