Гол Фернандеса в компенсированное время принёс ЦСКА победу над «Локомотивом» в РПЛ
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.
На 39-й минуте Юсуф Языджи вывел армейцев вперёд, а через три минуты Вильсон Изидор восстановил равенство. Тем не менее красно-синие всё же вырвали победу — на первой компенсированной минуте к основному времени игры забил Марио Фернандес.
Таким образом, ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) находится на шестой строчке.
Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.