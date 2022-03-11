Подтверждение намерений: почему матч с «Локомотивом» станет одним из ключевых для ЦСКА в борьбе за медали РПЛ

Столичные ЦСКА и «Локомотив» в субботу, 12 марта, сойдутся в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. В весенней части сезона подопечные Алексея Березуцкого пока не пропустили ни одного мяча в РПЛ, последовательно взяв верх над «Спартаком» и «Нижним Новгородом». А главными действующими лицами стали приобретённые зимой легионеры. Если армейцы сумеют продлить победную серию в дерби, то их можно будет рассматривать в качестве претендентов на серебряные медали.

ЦСКА справедливо стал одной из самых обсуждаемых команд на старте весенней части футбольного сезона в России, причём благодаря не только мощной трансферной кампании, но и результатам. В первых двух турах после возобновления чемпионата подопечные Алексея Березуцкого одержали две сухие победы. Сначала был повержен принципиальный соперник — «Спартак», а затем благодаря голу Юсуфа Языджи в компенсированное время обыгран «Нижний Новгород». Благодаря этому армейцы укрепились в числе главных претендентов на медали и путёвки в еврокубки. Правда, те будут иметь значение, если российские клубы допустят до международных соревнований.

Помимо ЦСКА, весной лишь два коллектива не потеряли ни одного очка в первых турах РПЛ. «Зенит» и «Сочи» пусть и без особого блеска, но продлили свои успешные серии и подтвердили притязания на высокие места. В их числе также мог оказаться и «Локомотив», но выезд в Краснодар был перенесён на неопределённый срок в связи с приостановкой работы аэропорта на юге России. Однако вряд ли уровень игры во встрече с «Химками» убедил, что железнодорожников можно включать в список соискателей наград.

После прихода на тренерский мостик Маркуса Гисдоля «Локомотив» не мог похвастаться успехами. Под руководством немца команда провела 12 матчей и лишь четверть из них завершила в свою пользу. В любой другой момент отставка специалиста не выглядела бы удивительной и стала бы логичным шагом, но только не перед заключительным отрезком чемпионата. Железнодорожники остались без опытного наставника и возможности найти ему адекватную замену. Обязанности рулевого между собой поделили Марвин Комппер, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин, практически не имеющие самостоятельного опыта работы на высоком уровне. Именно с этим можно связать фиаско в 1/8 финала Кубка России, где красно-зелёные потерпели унизительное поражение от «Енисея» со счётом 0:4.

Домашний матч с последней командой чемпионата также не настроил на позитивный лад. Да, «Локомотив» добыл три очка, но пропустил дважды, а во втором тайме заметно подсел. Обнадёжить могли три забитых мяча и высокий показатель ожидаемых голов (xG), который составил 3,25. Весной больше опасных моментов у ворот соперника создал лишь «Зенит» (4,81), но ему для этого потребовалось провести две встречи.

Однако необходимо учитывать два фактора. Во-первых, львиная доля показателя xG была обеспечена за счёт заработанного пенальти, не реализованного Рифатом Жемалетдиновым. Во-вторых, москвичи соперничали с одним из самых слабых коллективов с точки зрения игры в обороне. Перед 20-м туром больше «Химок» (34) пропускали лишь «Ростов» (35) и «Арсенал» (37).

Поэтому неудивительно, что в преддверии дерби именно ЦСКА считается фаворитом. И это при том, что его безвыигрышная серия в противостоянии с «Локомотивом» насчитывает пять матчей, а последняя победа состоялась в июле 2019 года. Тогда единственный мяч с пенальти забил Фёдор Чалов, сейчас пребывающий в аренде в швейцарском «Базеле».

Безусловно, нельзя сказать, что весной армейцы кардинальным образом преобразились. Они по-прежнему со скрипом создают остроту у чужих ворот и проповедуют оборонительный футбол, что не особо популярно в нынешнее время. В частности, это выражается в не самом активном прессинге, что подтверждает показатель PPDA (11,89). Тем не менее ЦСКА всё же удалось заметно прибавить, пусть и не за счёт прогресса в плане игры. С приходом сильных иностранцев команда обрела пресловутый «инстинкт убийцы», чего ей не доставало на протяжении последних лет.

В первую очередь это выражается в способности коллектива реализовывать полумоменты и добиваться результата даже в не самых удачно складывающихся матчах. Например, нельзя сказать, что ЦСКА владел преимуществом в дерби со «Спартаком»: это подтверждают как соотношение ударов (8:16), так и xG (0,86:0,94). Однако в решающие моменты класс легионеров всё же сыграл свою роль и позволил красно-синим набрать важнейшие три очка. Да, в эпизоде с голом Языджи не обошлось без ошибки Александра Селихова, не самым удачным образом выстроившего стенку, но вряд ли это имеет значение.

Мастерство турецкого полузащитника проявилось и в игре с «Нижним Новгородом», которая также получилась непростой. Уже на 42-й минуте ЦСКА оказался в большинстве, но это скорее пошло ему во вред. Гости ушли в глухую оборону и лишили хозяев их главного козыря — молниеносных контратак, разгоняемых двумя другими новичками, Хорхе Карраскалем и Хесусом Мединой. Всё шло к ничьей, но на авансцену вновь вышел Языджи и решил исход встречи.

В последнее время в футболе активно используется термин overperformance (выступление лучше ожидаемого). И если ЦСКА в последние годы мог похвастаться этим только в контексте игры у своих ворот, что было обусловлено высочайшим классом Игоря Акинфеева, то сейчас подобное наметилось и в нападении. Причина тому исключительно в высоком классе исполнителей атакующей линии.

При этом нельзя не отметить, что и в защите подопечные Березуцкого стали действовать надёжнее. До зимнего перерыва они и так пропускали меньше всех, а на данный момент сухая серия в РПЛ составляет уже четыре матча. Да, на этом отрезке им довелось сыграть лишь с одним топ-соперником, но вряд ли это умаляет их заслуги. Тот же «Зенит» за этот же промежуток времени позволил оппонентам отличиться пять раз, «Динамо» — три, «Сочи» — два, а «Локомотив» — шесть.

Если ЦСКА сумеет взять верх в дерби, то подтвердит, что имеет право считаться одним из главных претендентов не только на попадание в зону еврокубков, но и на медали. Да, перспектива отыграть восьмиочковое отставание и догнать «Зенит» кажется маловероятной, но посоревноваться с «Динамо» и «Сочи» за серебро вполне реально. Потеря Ивана Ордеца уже стоила бело-голубым поражения в матче со «Спартаком» и может сказаться в дальнейшем. Как показала практика, 20-летний Саба Сазонов не готов подменять одного из пары Роман Евгеньев — Фабиан Бальбуэна в центре обороны, и вряд ли на это способен его ровесник Александр Кутицкий.

«Сочи» же обходит ЦСКА всего на одно очко, но не кажется явным фаворитом в борьбе за медали. Если в РПЛ подопечные Владимира Федотова не проигрывают на протяжении трёх туров, то в Кубке уже успели уступить, причём именно армейцам. И это не лучший знак, особенно с учётом того, что оппонентам предстоит помериться силами в концовке сезона. Не исключено, что именно в 28-м туре решится, кто из них гарантирует себе место в тройке.