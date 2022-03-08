Каррера заявил, что «Зенит» станет чемпионом, а второе место займёт ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал прогноз на распределение мест в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» точно станет чемпионом. Второе место займёт ЦСКА, на третьем месте расположится «Динамо». Будет борьба за четвёртое место в таблице между «Сочи» и «Спартаком», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

По итогам 20 туров РПЛ лидером в турнирной таблице является «Зенит», набравший 44 очка. На второй позиции — «Динамо» (39 очков). Третий — «Сочи» (37 очков).

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