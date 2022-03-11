Ловчев заявил, что «Локомотив» в матче с ЦСКА может спасти только случай

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает ЦСКА фаворитом предстоящего матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

«Они сейчас угадали с трансферами. Как в своё время с Вагнером Лавом, Жо, Карвальо. Попали пальцем в небо. С приходом Языджи и других новичков коллектив на поле стал выглядеть интереснее. Раньше думали, что Ахметов вырастет, Кучаев заиграет, но не получилось. А сейчас они взяли квалифицированных хавбеков, и ситуация резко изменилась», — сказал Ловчев в интервью RT.

По его мнению, здесь актуальна поговорка «Скажи, кто у тебя в полузащите, и я скажу, что у тебя за команда», из-за которой армейцы явно предпочтительнее железнодорожников.

«У них к тому же и победная серия из четырёх матчей в чемпионате. «Локомотив» в данном случае может спасти только случай. Потому что по игре в защите у железнодорожников в матче с «Химками» был полный бардак», — добавил эксперт.

Ранее Ловчев выразил мнение, что в «Спартаке» неправильно используют ямайского футболиста Шамара Николсона.