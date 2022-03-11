Ловчев: мне очень нравится, как братья Березуцкие ведут себя по отношению к футболу

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о сухой серии ЦСКА в Российской премьер-лиге.
Ловчев: мне очень нравится, как братья Березуцкие ведут себя по отношению к футболу
  • РИА Новости

«Это в том числе связано с усилением в полузащите. Ребята приехали за неделю до старта чемпионата, поэтому командную игру за это время не наладишь. Но мне очень нравится, как братья Березуцкие ведут себя по отношению к футболу. Спокойные, дают нормальные, грамотные комментарии до и после матчей. И это, безусловно, подкупает», — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев заявил, что «Локомотив» в матче с ЦСКА может спасти только случай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить