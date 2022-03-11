Ловчев: мне очень нравится, как братья Березуцкие ведут себя по отношению к футболу

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о сухой серии ЦСКА в Российской премьер-лиге.

«Это в том числе связано с усилением в полузащите. Ребята приехали за неделю до старта чемпионата, поэтому командную игру за это время не наладишь. Но мне очень нравится, как братья Березуцкие ведут себя по отношению к футболу. Спокойные, дают нормальные, грамотные комментарии до и после матчей. И это, безусловно, подкупает», — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев заявил, что «Локомотив» в матче с ЦСКА может спасти только случай.