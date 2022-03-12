«Локомотив» и ЦСКА огласили составы на матч 21-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы московских «Локомотива» и ЦСКА на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и ЦСКА огласили составы на матч 21-го тура РПЛ

В составе хозяев с первых минут на поле появятся Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Марк Мампасси, Тин Едвай, Мацей Рыбус, Дмитрий Баринов, Сергей Бабкин, Джирано Керк, Рифат Жемалетдинов, Ян Кухта и Вильсон Изидор. 

У армейцев выйдут в старте Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Жан-Филипп Гбамен, Максим Мухин, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Юсуф Языджи. 

Встреча состоится 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — 19:00 мск.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

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